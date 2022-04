Nuovo supermercato nell'area dell''ecomostro' a Castelfranco di Sotto

Nascerà un nuovo centro commerciale a Castelfranco di Sotto. Un punto vendita di MD sorgerà tra via Fratelli Cervi e via Quarterona, nella zona conosciuta per l''Isolato 1', vale a dire quello che è considerato un ecomostro.

Si tratta di un'opera rimasta incompiuta e nel tempo diventata luogo di micro-discariche abusive nell'area parcheggio. Ora la zona è ritenuta compatibile con la destinazione a attività commerciale e il sindaco Gabriele Toti ha ufficializzato la 'nuova vita' dell'area.

"L'apertura di una nuova attività in quest'area non può che rappresentare un miglioramento, considerate le problematiche che in passato hanno interessato questa zona di Castelfranco, e sono sicuro che accelererà anche l'acquisto dell'immobile destinato a civili abitazioni rimasto incompiuto sul quale ci sono interessi. Insomma, la realizzazione di questo investimento credo che potrà giovare alla vivibilità e al decoro dell'Isolato 1 permettendo di ripristinare l'illuminazione pubblica, di riaprire il collegamento stradale con via F.lli Cervi nonché maggior manutenzione di tutta l'area" ha detto Toti.