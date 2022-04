Provoca due incidenti in poche ore e fugge, denunciato

I carabinieri di Arezzo hanno denunciato un 42enne per aver provocato due incidenti tra San Zeno e Alberoro (Monte San Savino). L'uomo si è allontanato senza prestare soccorso in entrambi i casi.

Per Pasquetta l’uomo ha provato un sinistro in zona San Zeno, poi si è allontanato a piedi. Trovato dai carabinieri poco distante, era pieno di ferite ed è stato fatto trasportare a bordo di autoambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale di questo capoluogo. Lì si è rifiutato di sottoporsi alle cure dei medici ed agli accertamenti clinici per conoscere il suo probabile stato di alterazione psicofisica dovuto all’eventuale abuso di alcol o stupefacenti.

I successivi accertamenti facevano emergere anche la circostanza che poco prima dell’incidente in San Zeno, lo stesso uomo era rimasto coinvolto in un altro sinistro stradale con feriti in località Alberoro di Monte San Savino, dal quale si era allontanato senza prestare soccorso.

Il soggetto, oltre che delle responsabilità penali, è stato segnalato alla Prefettura di Arezzo per i provvedimenti di competenza in merito alla patente di guida