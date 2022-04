Pugilato, in Palazzo Vecchio il neo campione italiano dei pesi massimi Eduardo ‘Dado’ Giustini

A pochi giorni dalla conquista del titolo italiano dei pesi massimi, il fiorentino Eduardo ‘Dado’ Giustini è stato accolto nella Sala dei Duecento di Palazzo Vecchio dall’assessore allo Sport Cosimo Guccione e dal presidente del Consiglio comunale Luca Milani.

“Con grande onore abbiamo accolto nel Salone dei Duegento Eduardo Giustini, da pochi giorni campione italiano dei pesi massimi - ha detto l’assessore allo Sport Cosimo Guccione -. Eduardo porta a Firenze un titolo particolarmente importante, conseguito da un fiorentino doc, di San Frediano, già calciante di Parte Bianca, lavoratore del mercato di Sant’Ambrogio: un ragazzo che dedica tempo alla sua passione togliendolo a tanto altro e che trasmette tutta la voglia di fare sport. Avere un campione italiano di pesi massimi a Firenze è onore non solo per lo sport fiorentino ma per tutta la città”.

“È stato con grande piacere che abbiamo ospitato in Consiglio comunale il nuovo campione d’Italia dei pesi massimi di pugilato Eduardo Giustini – ha detto il presidente Milani –. Uno sportivo che rappresenta la nostra città in una disciplina antica e nobile che non sempre riesce ad essere sotto i riflettori. Lo aspettiamo ancora in Palazzo Vecchio, che è la casa dei fiorentini, augurandogli altri successi sul ring”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa