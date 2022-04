Smam Wine 3.0, oltre 70 cantine alla rassegna del vino di Santa Maria a Monte

Saranno oltre 70 le cantine presenti per la nuova edizione di Smam Wine 3.0, la rassegna enogastronomica dedicata ad amanti, cultori e appassionati del vino organizzata da Tapassion 2.0, Villa Mori ed Elena Catering, in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa, Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte, Comune di Santa Maria a Monte, Camera di Commercio di Pisa - Terre di Pisa, Strada del vino delle Colline Pisane, Onav, Radio Bruno e il patrocinio del Touring Club d'Italia.

Un appuntamento giunto alla terza edizione che si presenta con una veste inedita. Sabato 23 (dalle 15.30 alle 23) e domenica 24 aprile (dalle 10 alle 23) sarà possibile degustare i vini del territorio e altre produzioni provenienti dalle migliori cantine d'Italia e internazionali, in una nuova e suggestiva location immersa nel verde: le Scuderie Villa Mori a Santa Maria a Monte in via San Michele 18.

“Una manifestazione importante che riesce a mettere in vetrina anche gli aspetti storici di Santa Maria a Monte, in un luogo come Villa Mori e il suo parco a cui i santamariamontesi sono molto legati” afferma il sindaco di Santa Maria a Monte, Ilaria Parrella. “Qui la Beata Diana aveva l'Ospedale Medievale e da qui transitavano i pellegrini per raggiungere i percorsi paralleli alla Via Francigena. Sarà davvero affascinante vederlo in un'inedita veste nella cornice di Smam Wine”.

“Eventi come Smam Wine sono fondamentali per il rilancio e la promozione dei borghi del nostro territorio, oltre a permettere di far scoprire luoghi bellissimi come Villa Mori. Santa Maria a Monte ha dimostrato negli anni di ospitare eventi di assoluta qualità e questa ne è un'ulteriore dimostrazione” dichiara il presidente Confcommercio Provincia di Pisa Area Vasta Alessandro Simonelli, mentre il responsabile sindacale Confcommercio Provincia di Pisa, Alessio Giovarruscio evidenzia “l'importante e fondamentale sinergia tra partner pubblici e privati, per la realizzazione di questa bellissima iniziativa”

Il parco secolare e le cantine ottocentesche faranno da cornice alle degustazioni presso gli stand degli espositori, ognuna abbinata a uno speciale finger food. Non mancheranno una speciale area relax allestita tra gli olivi del parco e uno spazio dedicato ai bambini.

“La terza edizione di Smam Wine presenta un'offerta più ampia e rinnovata dedicata a un pubblico di tutte le età, per un'esperienza da vivere gustando le specialità enogastronomiche e i vini del territorio” spiegano Fulvio Pratesi, presidente del Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte e titolare di Tapassion 2.0 ed Elena Niccolai, titolare di Elena Catering e Scuderie Villa Mori, organizzatori dell'iniziativa. “Vogliamo mantenere l'appuntamento organizzato nelle strade del borgo e integrarlo con edizioni speciali come questa, che vuole essere una vera festa di primavera da vivere all'aria aperta e in sicurezza”. Tra le novità “i servizi Bar e Bbq e dallo spazio Solo Crudo, dove sarà possibile gustare le speciali crudités dello chef Giulio Talarico, 70 cantine con 25 produttori diretti provenienti anche da altre regioni, come Emilia Romagna e Abruzzo, e altri Paesi, come Germania e Bulgaria”.

“Manifestazioni come queste costituiscono le prime occasioni di ripartenza dopo la fine dello Stato di emergenza della pandemia, oltre che portare interesse, persone e benefici concreti al territorio e alla comunità. La sinergia tra i produttori è sempre più fondamentale per promuovere le eccellenze del nostro territorio” dice il presidente della Strada del Vino delle Colline Pisane, Andrea Acciai.

In occasione dell'evento sarà a disposizione un bus navetta gratuito dal parcheggio della palestra comunale di Ponticelli (via Usciana 10, Santa Maria a Monte), per arrivare comodamente alle Scuderie Villa Mori. È possibile prenotare l'ingresso telefonando al 3294342521.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa