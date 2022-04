Vuole raggiungere il padre per ferirlo, denunciato giovane armato di coltello

Un ragazzo aveva preso un treno da Pisa per il Nord Italia per raggiungere il padre e "fargli del male", a dire della madre. Per questo nella notte alle 3.30 una volante della questura è stata inviata con urgenza in piazza della Stazione per fermare il giovane, che era armato di coltello, che stava per raggiungere il genitore separato. I poliziotti lo hanno fermato ed effettivamente aveva il pugnale. È stato denunciato alla procura per il tribunale per i Minorenni di Firenze.