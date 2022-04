Adotta un Comune ucraino, Bagno a Ripoli aderisce al progetto di Ali Autonomie locali

Un patto di amicizia per supportare le comunità ucraine colpite dal conflitto e fornire aiuti concreti alla popolazione. Bagno a Ripoli aderisce al progetto “Comune adotta Comune”, promosso a livello nazionale da Ali Autonomie locali per stringere relazioni con le amministrazioni ucraine. Obiettivo offrire ai Comuni ucraini, anche in prospettiva e nel quadro delle iniziative dell’Unione Europea, il sostegno che sarà necessario per ricostruire il Paese, far ripartire i servizi sanitari e sociali, le scuole, l’economia e ogni presidio di coesione sociale e iniziativa culturale.

Con l’adesione al progetto, che si svolge in collaborazione con il Ministero degli Esteri e d’intesa con l’Ambasciata e i Consolati d’Ucraina, saranno individuati i Comuni ucraini da mettere in relazione con le amministrazioni italiane.

“Non si può restare indifferenti di fronte alla guerra di aggressione della Russia ai danni dell’Ucraina – afferma l’amministrazione comunale -. Quello che sta accadendo ci impone di rispondere con solidarietà e un sostegno tangibile, mentre si deve compiere ogni sforzo per recuperare la pace, la sicurezza e il pieno rispetto delle regole del diritto internazionale. Per questo Bagno a Ripoli stringerà un patto di amicizia e di supporto concreto con un comune ucraino. Accanto alle iniziative di solidarietà già in atto e all’accoglienza dei profughi". L'adozione di un Comune ucraino, aggiunge l'amministrazione, "è un segno di vicinanza e amicizia, ma apre anche un percorso che guarda avanti concretamente, per la ripartenza del Paese una volta chiuso il conflitto”. Per formalizzare l'adesione del Comune al progetto, sarà presentato un ordine del giorno nel prossimo Consiglio comunale. Accanto a Bagno a Ripoli, sono già diversi i Comuni aderenti ad Ali Toscana ad aver anticipato la propria volontà di adesione.

L'appello di Bagno a Ripoli per la pace troverà voce anche alla Marcia di Perugia-Assisi di domenica 24 aprile. Il Gruppo Trekking Bagno a Ripoli, in collaborazione con il Comune e la Commissione Pace e diritti, l’Sms Bagno a Ripoli, l’associazione Selma e Assopace Palestina, organizzano un pullman per partecipare alla manifestazione. Per aderire, prenotazione obbligatoria: 3881769260 - viniciofantappie@gmail.com. Il ritrovo e la partenza avverranno al giardino “Nano Campeggi” ai Ponti alle ore 6.00 (arrivo a Perugia ore 8.15). La Marcia della Pace avrà inizio alle 9.30, per una distanza complessiva di 30 Km (possibili lunghezze diverse). Partenza dalla zona di Santa Maria degli Angeli in direzione Bagno a Ripoli alle 16.00.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa