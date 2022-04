Espianti di organi, Livorno ai primi posti in Italia

Livorno si riconferma ai primi posti a livello nazionale per adesioni agli espianti di organi. Il report 2021 realizzato dal Centro Nazionale Trapianti vede Livorno come terzo comune più generoso d'Italia in tema di donazione di organi e tessuti, dopo Trento e Verona.

Il rapporto 2021 del Centro nazionale trapianti fotografa i dati delle dichiarazioni di volontà sulla donazione registrate negli ultimi 12 mesi nei Comuni italiani al momento del rinnovo della carta d’identità. L’indice tiene conto di una serie di parametri tra cui la percentuale di consenso alla donazione e il numero di dichiarazioni registrate rispetto alle carte d'identità emesse.

"Livorno è da anni ai vertici di questa speciale classifica. La grande adesione della comunità locale al tema della donazione di organi testimonia una consapevolezza preziosa. Questa consapevolezza è il frutto di un paziente e tenace lavoro di informazione e sensibilizzazione portato avanti dalle associazioni in un clima di collaborazione e stimolo con le istituzioni pubbliche. Prendiamo questo risultato come uno stimolo a fare ancora meglio, promuovendo nuove opportunità di formazione e riflessione prima di tutto tra gli operatori del servizio pubblico". Queste le parole dell'assessore al Sociale Andrea Raspanti a commento della notizia.

Qui di seguito il link alla classifica pubblicata nel sito del Centro Nazionale Trapianti.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa