Giovane ucraino si perde a Tirrenia, aiutato dalla polizia

Un giovane ucraino, maggiorenne e disabile, si era perso in uno stabilimento balneare di viale del Tirreno a Tirrenia, la frazione balneare di Pisa. Ieri sera due volanti della polizia sono intervenute sulla segnalazione del ragazzo. Una volta trovato hanno appreso che si era perso perché da poco era fuggito dal suo paese per essere accolto dalla Croce Rossa in un alloggio lì vicino. Dopo pochi minuti è arrivata anche la madre che ha riportato il giovane a casa. Nessuna ferita per il ragazzo, solo un brutto spavento.