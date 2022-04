La casa del te' di Certaldo celebrata in un grande evento in Liguria correlato a Euroflora 2022

Domenica 1 maggio alle ore 19.30 presso il prestigioso Castello Coppedè, Sakura Project Arte in Movimento -iniziativa artistica dedicata alla cultura del Sol Levante di Genova Dreams aps- è lieta di presentare con il patrocinio di Regione Liguria “Hanami: Un Fiore per la Pace”, il primo appuntamento correlato a Euroflora 2022 con un messaggio importante per il periodo che stiamo vivendo.

Il programma di “Hanami: Un Fiore per la Pace” :

-la straordinaria sfilata a ritmo di taikò di kimono antichi cerimoniali

-la mostra fotografica “Hanami” con percorso didattico a cura di Daruma Photo dedicata a un'eccellenza giapponese che si trova nel cuore dell'Italia: La Casa del Tè di Certaldo.

-Video proiezione di “Armonia e Pace” di C. Marino

- Video proiezione di “Sognando Kanramachi: Sakura a Certaldo”, “Sakura a Palazzo Pretorio”, “Casa del Tè”.

-Degustazione di Sakè

-Rivista Zoom Giappone in omaggio

Sakura Project nasce nel 2017 a Genova.

Una sfilata pensata come un Vernissage in movimento: in cui le donne diventano vere opere d’arte al di là della taglia e dell’età..I kimono cerimoniali provenienti da Kyoto, Nagoya e Osaka, originari di varie epoche del 900, verranno raccontati e descritti in un defilè in cui il pubblico presente potrà ammirare la maestria e l’arte del gusto giapponese, a ritmo di taikò – tamburo giapponese- con l'artista Stefano Bertoli.

L’evento "Sakura Project: Arte in Movimento" è stato riconosciuto dall'Ambasciata Giapponese di Roma per il valore artistico e di conseguenza inserito nelle celebrazioni ufficiali del 150° Anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia nel 2017.

La mostra fotografica con percorso didattico di Daruma Photo è una straordinaria novità per cogliere nella profondità l'essenza della cultura nipponica attraverso 30 cartelli esplicativi della cerimonia del tè e del Hanami “L'idea nasce da qui”, afferma DaruMa Photo, “Abbiamo pensato di ambientare il racconto fotografico a Certaldo a Palazzo Pretorio ,vista la presenza della Casa del Tè unica in tutta Europa: le foto raccontano la bellezza della cultura della pace, che ama la natura e che da essa trae ispirazione e pace interiore.” Natura, quindi fiori, alberi, che circondano le donne che indossano sontuosi kimono di seta.

Sophie Lamour, ideatrice del progetto continua “In un momento drammaticamente triste in cui si minacciano attacchi nucleari vogliamo ricordare il pesante prezzo che il popolo giapponese ha pagato a causa dello scellerato bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki. Da qui abbiamo pensato di trovare ispirazione nella filosofia zen in cui la cultura spirituale incontra la natura in un cerimoniale antichissimo e ancora misterioso: Chado, letteralmente la via del Tè. Per questo la Casa del Tè di Certaldo rappresenta la sintesi perfetta dell'unione di due culture lontane e così affini nel cogliere il bello della vita.”

Videoproiezione di “Armonia e Pace” di C. Marino attraverso il linguaggio semplice della fiaba presenta questa opera con un messaggio fondamentale, di grazia, bellezza, solidarietà in uno scenario unico: che passa dalla dolcezza delle colline toscane alla semplicità essenziale della Casa del Tè in una prospettiva inedita grazie a riprese realizzate con il drone.

Il 1 maggio verrà inaugurato un calendario di appuntamenti patrocinati da Regione Liguria, sempre presso Castello Coppedè che vedrà ospiti associazioni e realtà del territorio ligure unite dalla cultura giapponese in vari settori tra cui:

26 giugno "Sakura Project: Il Kimono"

31 luglio "Sakura Project: La via del Tè"

28 agosto "Bushido La via del Samurai"

25 settembre "I Fantasmi Giapponesi"

23 ottobre " Dreaming Sakura: La storia straordinaria di Edoardo Chiossone"

Si ringrazia la Regione Liguria per il patrocinio degli eventi.

Inoltre, si ringrazia per la collaborazione Il Comune di Certaldo e L'Associazione per la promozione degli scambi interculturali di Certaldo.

Infine partner dell'evento Castello Coppedè e Club Unesco di Genova Città Metropolitana.

