Liberazione, a Certaldo corteo e trekking su Montemaggio: il programma

In occasione del 77esimo anniversario della Festa della Liberazione, il Comune di Certaldo ha previsto per la giornata di lunedì 25 aprile 2022 una serie di iniziative per celebrare i fatti del 25 aprile 1945. Prima tappa (ore 8) nella frazione del Fiano con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti. Alle 9, nella Chiesa di San Tommaso in piazza Boccaccio a Certaldo sarà celebrata la messa in suffragio dei caduti e sempre in piazza Boccaccio (ore 10) prenderà il via il corteo che attraverserà via 2 Giugno, viale Matteotti, via Trieste fino a piazza della Libertà dove, alle 11, si terrà la deposizione di una corona al sacello ai caduti: spazio quindi alle orazioni ufficiali alla presenza della Filarmonica Verdi di Marcialla. Alle 11.15, piazza della Libertà ospiterà la consegna della bandiera della pace, a seguire è prevista la partenza per il trekking su Montemaggio a cura dell'associazione Anthos. La mattinata si concluderà alle 12 al cimitero comunale, dove saranno deposte le corone alle tombe dei partigiani.

Le iniziative in programma a Certaldo, che si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, rientrano nel calendario congiunto (QUI), promosso dalle amministrazioni della Valdelsa nell'ambito del protocollo di area che coinvolge i Comuni di Certaldo, quest'anno capofila, Castelfiorentino, Poggibonsi, Colle di Val d'Elsa, Monteriggioni e San Gimignano, con il patrocinio dell'Istituto storico della Resistenza senese e dell'età contemporanea, dell'Anpi provinciale Siena, della Città Metropolitana di Firenze, della Provincia di Siena, in collaborazione con le sezioni Anpi della Valdelsa e con la partecipazione dell'associazione Anthos.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa