Montagna e aree interne, incontro di AnciToscana con la ministra Gelmini

La nuova legge sulla montagna, i problemi delle aree interne, la gestione del Pnrr: questi i temi affrontati stamani a Roma al Ministero degli Affari Regionali tra la ministra Maria Stella Gelmini e una delegazione di sindaci di Anci Toscana, guidati dal presidente Simone Gheri e dal coordinatore della Consulta per la Montagna Luca Marmo con i primi cittadini Giovanni Morganti, Nicolò Caleri, Primo Bosi, Guglielmo Bongiorno e il direttore Simone Gheri.

“Abbiamo apprezzato la disponibilità e l’attenzione riservataci dalla ministra - ha commentato Biffoni - alla quale abbiamo riportato le difficoltà e le esigenze che abbiamo riscontrato sui territori e le nostre proposte sulla legge per la Montagna. La nostra convinzione è che le risorse del Pnrr devono servire a ridurre le distanze fra le città ed i Comuni più periferici, superando le difficoltà che ho riscontrato nelle mie recenti visite 'sul campo'”. Da parte sua, il sindaco Marmo si è soffermato sulla legge per la Montagna: “Abbiamo spiegato alla ministra la necessità di una spinta per la valorizzazione dei territori montani, non più montagna da assistere ma montagna generatrice di valore; e speriamo che vengano reintrodotti alcuni temi come quelli relativi ai servizi ecosistemici, per noi molto importanti”. “Continueremo a collaborare per migliorare la legge - ha aggiunto il sindaco Caleri - anche perché nel testo mancano altri elementi per noi indispensabili, come la fiscalità di montagna, e disposizioni per la scuola e la sanità”.

“La ministra ci ha assicurato la sua attenzione per portare velocemente la legge in aula - ha concluso Biffoni - e ha spronato i Comuni a partecipare ai bandi del Pnrr e ad essere audaci. Faremo tesoro delle sue indicazioni”.

Fonte: ANCI Toscana