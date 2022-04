Naive, collaborazione con Obey: una felpa speciale e la mostra di Shepard Fairey

Una mostra d'autore e una collaborazione d'eccezione, il tutto con Frank Shepard Fairey e il suo marchio Obey. Il fil rouge è Naive, negozio d'abbigliamento in centro a Empoli. Il locale di via Ridolfi, 94 - che nel 2022 festeggia quindici anni dalla nascita - sarà teatro di un doppio appuntamento da non perdere con protagonista proprio Obey.

A Naive si terrà una mostra (della durata di circa una settimana) con le opere di Frank Shepard Fairey e, in più, sarà presentata una felpa speciale che vede la collaborazione di Naive con Obey, uno dei marchi di streetwear più famosi al mondo. La data da segnare sul calendario è giovedì 19 maggio.

Alle 19 del 19 maggio taglio del nastro per la mostra in un evento aperto al pubblico che vedrà pure i bnkr44 impegnati in un dj set. Poi spazio alle opere dell'artista statunitense, famoso per il celebre 'Hope' con il volto di Barack Obama, e alla vendita delle nuove felpe.

"Saranno centocinquanta esemplari in vendita in tutto il mondo. Inizieremo a venderle proprio il 19 maggio" afferma Lorenzo Stefanini, titolare di Naive. Non si può spoilerare più di tanto su cosa sarà esposto in negozio e su come sarà il capo d'abbigliamento in collaborazione con Obey, ma ci saranno sorprese: "Dato che Fairey è famoso per le affissioni, anche la nostra pubblicità dell'evento seguirà quello stile".

Il creatore di Obey veicola spesso messaggi importanti e attuali attraverso magliette o manifesti. "Obey è come poter indossare le magliette di Andy Warhol nel momento in cui Warhol è vivo. Non è solo streetwear di livello, è qualcosa che vive la contemporaneità e manda messaggi utilizzando luoghi comuni a tutti come le maglie" aggiunge Stefanini.

La felicità per la mostra e la felpa sono alle stelle per Naive: "Non sarà presente l'artista personalmente ma sono veramente contento per questo evento. Vendo Obey ormai da quindici anni, da poco dopo aver aperto il negozio, c'è molta stima reciproca e la collaborazione è nata proprio da questo rapporto".