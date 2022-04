Ragazzi disabili costretti a scendere dal treno perché occupato

Un gruppo di 27 ragazzi disabili, in viaggio per iniziativa dell'associazione Haccade di Montecatini in Val di Cecina, è stato costretto a rinunciare ad un viaggio in treno da Genova Porta Principe a Milano in quanto la carrozza a loro riservata era occupata da turisti. Il fatto è avvenuto il giorno di Pasquetta. Da quanto appreso a causa di alcuni vandali Trenitalia avrebbe cambiato una carrozza accumulando ritardi e disagi, tanto che il treno su cui dovevano salire i ragazzi disabili è stato invaso dai turisti. Nonostante la richiesta le persone, però, non hanno voluto lasciare il posto ai ragazzi ed è stato richiesto l'intervento della Polfer e del personale di Trenitalia. Alla fine è stato necessario mettere a disposizione un pullman che ha portato i ragazzi a Milano.

Sulla vicenda è intervenuta Simona Rossetti, responsabile politiche sociali del Pd toscano: “E’ doveroso che venga fatta chiarezza sull’increscioso episodio che il 18 aprile sul treno Genova-Milano ha visto rimanere senza posto, nonostante la prenotazione, 27 disabili in viaggio per iniziativa dell'associazione Haccade, una realtà toscana con sede a Montecatini in Val di Cecina a cui vogliamo innanzitutto esprimere la nostra solidarietà. Il tema é di grande interesse pubblico, riguarda la collettività e l’accesso a un servizio di trasporto pubblico: bene ha fatto il Pd a depositare una interrogazione al ministro dei Trasporti Enrico Giovannini e alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. I cittadini, scossi dalla vicenda, vogliono sapere e vogliono che non accada più. Più in generale questo episodio mette insieme le due barriere che dobbiamo rimuovere per una vera parità di opportunità tra persone: le barriere architettoniche e le barriere sociali e culturali. In entrambi gli ambiti il lavoro è ancora lungo e troppe volte trascuratezza, scarsa consapevolezza del tema dei diritti dei disabili e inciviltà si traducono in episodi come quello di lunedí scorso”.