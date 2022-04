Tirocinio GiovaniSì nel settore della promozione del territorio, al via le candidature

È aperto l’avviso pubblico per l’attivazione di un tirocinio formativo presso il Comune di Figline e Incisa Valdarno nel settore della promozione del territorio. Il tirocinio è promosso nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani entro i 40 anni. Avrà durata di sei mesi con possibilità di proroga fino a un anno.

Il progetto è rivolto a neolaureati che abbiano conseguito la laurea triennale o magistrale negli ultimi 24 mesi in materie affini alle finalità del progetto. Tra queste: Valorizzazione dei territori e turismo, Scienze del turismo, Scienze politiche, Lettere e Filosofia, Scienze della comunicazione, Relazioni pubbliche e materie equiparate. I candidati devono essere inoccupati e iscritti a un Centro per l’impiego.

Lo stage non curriculare sarà retribuito con un contributo mensile di 500 euro e l’impegno minimo richiesto è di 30 ore settimanali in supporto al personale dell’organizzazione. Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino alle ore 13 di martedì 3 maggio 2022. Le candidature devono essere presentate online, registrandosi e completando la procedura sulla piattaforma https://apps.comunefiv.it/auth.

A ciascun candidato sarà attribuito un punteggio massimo di 100 punti, così suddivisi: fino a 15 punti per i titoli di studio, fino a 25 per la valutazione del curriculum e fino a 60 in seguito al colloquio che accerterà gli aspetti attitudinali e motivazionali rispetto all’ambito del tirocinio. I punteggi così assegnati andranno a comporre la graduatoria finale.

Per eventuali problemi in fase di compilazione della candidatura è attivo il servizio assistenza all’indirizzo concorsi@comunefiv.it. Il testo completo dell’avviso pubblico è pubblicato sul sito del Comune di Figline e Incisa Valdarno, all’indirizzo: https://www.comunefiv.it/amministrazione-trasparente/amm-trasparente/avviso-pubblico-per-lattivazione-di-n-1-tirocinio-formativo-non-curricolare-presso-il-comune-di-figline-e-incisa-valdarno-ex-legge-regione-toscana-n-32-2002-3/

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa