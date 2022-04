Torna 'Borgo da ammirare': l'officina Cu-Bo mette l’arte in vetrina

“Sogno di dipingere e poi dipingo il mio sogno”. (Vincent Van Gogh) Sfiora la dimensione onirica la nuova edizione della Mostra Concorso “Borgo da ammirare” organizzata da Officina Cultura Borgo San Lorenzo e che avrà come filo conduttore la frase del grande pittore olandese.

Dopo il successo della prima edizione, lo scorso anno in occasione di Fiorinfiera, l’arte torna di nuovo in mostra nelle vetrine dei negozi di Borgo San Lorenzo (FI) in occasione della V edizione di Fabrica32.

Il festival della ceramica quest’anno si svolgerà in una location d’eccezione, il Monastero di Santa Caterina, aperto per l’occasione nei giorni in cui tutta Italia celebrerà la ceramica con gli eventi di Buongiorno Ceramica, dal 20 al 22 Maggio.

Le iscrizioni al concorso sono già aperte. La partecipazione è gratuita, libera e aperta a tutti e a tutte le tecniche pittoriche, anche in contaminazione con altre forme artistiche quali, appunto, la ceramica.

Si può partecipare con una sola opera delle dimensioni massime di 55 cmx55 cm, inclusa la cornice, sistemate in modo tale da favorirne l’esposizione.

Le opere saranno esposte dal 16 al 22 Maggio e saranno giudicate da una giuria qualificata, da una giuria popolare social e da una giuria popolare in presenza.

Per votare è molto semplice: si può esprimere una preferenza mettendo mi piace sulle foto delle opere che verranno postate sulla pagina facebook e profilo Instagram di Officina Cu-Bo, oppure giudicando le opere in vetrina ed esprimendo la propria preferenza su di un'apposita scheda che verrà consegnata all’interno del Monastero nei giorni di Fabrica32.

Tutti e tre gli artisti vincitori verranno resi noti nel pomeriggio di domenica 22 maggio e premiati con un riconoscimento speciale.

Per aderire basta inviare una mail con i propri dati e recapiti a officinaculturaborgo@gmail.com entro e non oltre il 5 maggio 2022.

Fonte: Ufficio Stampa