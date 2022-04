Weekend in Cantina a Montespertoli, tornano gli appuntamenti nelle aziende agricole

Brindiamo insieme all'arrivo della primavera con un finesettimana all'aria aperta tra le cantine di Montespertoli. É con questo spirito che ha inizio l'evento "Weekend in Cantina" che vede per tre finesettimana a cavallo tra aprile e maggio degustazioni e visite guidate tra le cantine del territorio.

Sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 Aprile è il turno delle Aziende Agricole: Marzocco di Poppiano, Fattoria di Trecento e La Ripa Verde.

Alla Fattoria di Trecento sarà possibile degustare il vino e godere di una visita guidata nelle cantine e nelle vigne. La degustazione prevede 4 assaggi diversi di vino e olio. Il sabato pomeriggio la degustazione sarà guidata da un sommelier e per i più piccoli è prevista una passeggiata con gli asini.

Alla Azienda Agricola La Ripa Verde il programma consiste in una visita della cantina storica con passeggiata tra i vigneti e una degustazione dei prodotti della terra in abbinamento ai vini.

All'Azienda Agricola Marzocco di Poppiano sarà possibile scegliere tra tre diversi pacchetti di degustazioni compreso la visita guidata nelle cantine.

É consigliata la prenotazione, di seguito i contatti delle aziende:

- Fattoria di Trecento chiamare 347 4354287 oppure per email guido.ballio@gmail.com

- Azienda Agricola La Ripa Verde chiamare 333 2492243 oppure per email guy.marsiglia@leonet.it

- Azienda Agricola Marzocco di Poppiano chiamare 338 4900680 oppure per email azienda@marzoccopoppiano.it

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa