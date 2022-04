Anche Fucecchio alla marcia per la pace Perugia-Assisi

La tradizionale marcia per la pace Perugia-Assisi quest'anno riveste un significato ancora più profondo alla luce dei tragici eventi in corso in Ucraina. Così, per sottolineare una volta di più il ripudio ad ogni guerra, anche Fucecchio sarà presente alla manifestazione con un pullman che partirà alla volta di Perugia con i cittadini e le associazioni del territorio. La partecipazione alla marcia è promossa dal Comune di Fucecchio in collaborazione con Consulta del Volontariato, Fondazione I Care, Hurria, Movimento Shalom, Banca del Tempo e Popoli Uniti. La quota di partecipazione è di 20 euro per gli adulti e 10 euro per gli studenti e i ragazzi, con ritrovo per la partenza alle ore 6 in piazza XX Settembre. Si ricorda che è necessario essere muniti di Green Pass (per gli over 12) e mascherina.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare i referenti ai numeri 347 6487884 (Paolo) e 338 2716857 (Antonella).

Fonte: Ufficio Stampa