Fiorentina, Vincenzo Italiano nuovo testimonial di ATT

L’Associazione Tumori Toscana presenta il suo nuovo testimonial, Vincenzo Italiano, allenatore ACF Fiorentina.

“Sono felice – ha detto Giuseppe Spinelli, Presidente ATT - che Vincenzo Italiano abbia accettato la proposta di sostenere i malati di tumore e di farsi portavoce dell’importanza di garantire loro una migliore qualità di vita attraverso le cure domiciliari gratuite che noi, come ATT, dal 1999 portiamo nelle case dei cittadini toscani. Lo ringrazio per l’entusiasmo e la disponibilità dimostrati fin da subito”.

Tutti all’ATTacco contro il tumore è lo slogan della campagna di sensibilizzazione con Italiano protagonista dello spot audio e video e delle immagini fotografiche realizzati con la collaborazione di ACF Fiorentina. Al centro della comunicazione il sostegno ai malati nella sfida al tumore paragonata ad una partita di calcio.

“Con il Mister Italiano – prosegue Spinelli - si rinnova il connubio fra sport e ATT che abbiamo sempre portato avanti con grande convinzione. Può sembrare strano ma fra uno sport come il calcio e una malattia come il tumore ci sono tante similitudini. In entrambi i casi conta la voglia di combattere, di non mollare mai e conta il fatto di non essere soli; anche per affrontare un tumore è fondamentale il supporto di grande squadra formata dai sanitari e dalla famiglia e guidata dal coordinatore medico che agisce un po’ come un allenatore. Con le dovute differenze ma le dinamiche sono simili e per questo abbiamo scelto Vincenzo Italiano che ha conquistato tutti per grinta, tenacia e determinazione ed è un esempio positivo in panchina e nella vita”.

“Attraverso di lui- aggiunge Spinelli- ci piacerebbe far arrivare ai malati e alle famiglie il messaggio che non bisogna mai arrendersi di fronte alle difficoltà ma bisogna affrontarle con coraggio e positività, sapendo di poter contare sull’aiuto di chi ci sta vicino e di professionisti di associazioni come la nostra”.



Fonte: Associazione Tumori Toscana ATT - Ufficio Stampa