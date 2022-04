Garante dei disabili e Consulta dei Giovani a Montopoli, se ne parla in Consiglio

Il prossimo Consiglio Comunale di Montopoli si terrà giovedì 28 aprile alle 21,15 in presenza presso la sala consiliare del Palazzo Municipale.

O.d.g. Consiglio Comunale per il giorno

28 aprile 2022 alle ore 21,15

1 COMUNICAZIONI DEL SINDACO

2 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 25 MARZO 2022

3 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C N. 25 DEL 28/02/2022, ESECUTIVA, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA, AI SENSI DELL'ART.175, COMMA 4, DEL D.LGS 267/2000

4 ISTITUZIONE CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

5 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N°2 DEL 2/1/2019 COME APPROVATO DALLA CONFERENZA PERMANENTE DEI COMUNI DEL LODE PISANO CON DELIBERAZIONE N. 101/2021. PRESA D'ATTO.

6 REGOLAMENTO DI UTENZA ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 94/2021 DALLA CONFERENZA PERMANENTE DEI COMUNI DEL LODE PISANO. PRESA D'ATTO.

7 REGOLAMENTO SULLA ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL “GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”. APPROVAZIONE.