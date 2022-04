"Giorno di Leonardo" a Vinci: modifiche alla viabilità

Il 24 aprile è in programma a Vinci la manifestazione “Giorno di Leonardo”, che si inquadra all'interno delle celebrazioni per Leonardo da Vinci. A livello di traffico il Comune ha previsto alcune modifiche alla circolazione stradale.

Nello specifico ci sarà un temporaneo divieto di sosta con rimozione forzata in via del Castello, piazza Guido Masi, piazza dei Conti Guidi, via Bonifazio, piazza della Libertà, via Giovanni XXII, via Roma, via Pierino da Vinci, via Piumati e via Belvedere dalle ore 8 alle 20 del 24 aprile. Prevista poi l'istituzione temporanea di divieto di transito in via del Castello, piazza Guido Masi, piazza dei Conti Guidi, via Bonifazio, piazza della Libertà, via Giovanni XXIII, via Roma e via Belvedere, sempre dalle ore 8 alle 20 del 24 aprile. Ci sarà posizione l'istituzione temporanea del doppio senso di circolazione in via Pierino da Vinci e via Piumati dalle 8 alle 20 e l'opposizione temporanea della segnaletica di divieto di transito all'inizio della Ztl in via del Castello (con orario 8-20).

In caso di urgenza, emergenza e soccorso sarà garantita l'immediata transitabilità della strada da parte dei veicoli di soccorso, emergenza e polizia.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa