Lavoro a nero, 32 operai in 10 aziende tra Empoli e la Piana fiorentina

Lavoratori a nero, ben 32 di cui uno minorenne, tutti senza contratto. Fioccano le sanzioni, per 140mila euro, dopo i controlli interforze per il progetto Alt Caporalato nei confronti di 14 imprese tra Empoli, Scandicci, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Calenzano. Presenti funzionari dell'ispettorato del lavoro, carabinieri e personale di Inail, Asl e Inps. Verificati 170 lavoratori, di cui 4 italiani e uno dell'area europea. Il resto da Cina, Pakistan, Senegal e Bngladesh. Violazioni sono state riscontrate nella sicurezza del lavoro sia sul rapporto di lavoro per 79 dipendenti, oltre che in merito all'orario e alla copertura previdenziale.