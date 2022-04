Torna il Let's Festival a Castelfranco, primo gruppo annunciato BNKR44

Dopo l'esperimento OLTRE.TUTTO LET'S dello scorso anno che ha permesso di non far mancare all'estate castelfranchese intrattenimento, buona musica e socialità e lo slittamento del 2020, soppiantato dalla serie di dirette Instagram LET'S STAY HOME, LET'S FESTIVAL Castelfranco ritorna nel 2022 con la terza edizione. La due-giorni musicale avrà luogo il 22-23 luglio a Castelfranco di Sotto nella sua cornice naturale: l'Orto di san Matteo. La formula collaudata che coniuga musica live, street food, drink e un'area dedicata alle arti figurative quest'anno sarà impreziosita dalla collaborazione con Musicastrada, un'assoluta autorità nell'organizzazione di eventi musicali (e non solo) sul territorio (e non solo).

BNKR44 sono i primi artisti annunciati nel cast di quest'anno e si esibiranno sul mainstage; per i biglietti presto apriranno le prevendite:

Fondato nel 2019 a Villanova, una frazione in provincia di Firenze, il BNKR44 è un collettivo di menti dedite all’arte in ogni sua forma. Composto da Erin, Piccolo, Faster, Jackson, Caph e Fares, pubblica le prime tracce su Soundcloud e da subito anche l’anomalia collettiva per la scena italiana, accende i riflettori sul progetto.

La forte necessità di esplorare e scoprire le sonorità dei tempi moderni e futuri ha fatto sì che le musiche prendessero vita in maniera spontanea, mescolando in modo omogeneo i vari stili di provenienza degli artisti.

Dopo il posse album 44.DELUXE, sono usciti vari ep tra cui Distaccato di Fares, e per Bomba Dischi Luce Spenta di Erin e Amaranto di Piccolo. L’estate 2021 li ha visti protagonisti della stagione live con apparizioni in numerosi festival in giro per l’Italia, dove hanno portato la loro carovana di “presabene“.

La molteplicità di influenze che caratterizza il gruppo si riflette nella loro musica e nella loro estetica che, pur essendo maneggiata da molteplici personalità, risulta unica e riconoscibile, lasciando intravedere un nuovo orizzonte. Con l’album FARSI MALE A NOI VA BENE, uscito a novembre 2021, si sono imposti nella nuova scena musicale italiana con una proposta fresca e coinvolgente sia in studio che dal vivo. Il nuovo singolo SO CHI SEI, primo ufficiale della loro storia, apre un nuovo capitolo nell’impresa pop, non etichettabile ma percepibile come una grossa onda da surfare.

Fonte: Let's Festival Castelfranco di Sotto