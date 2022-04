Marcia per la pace, Unicoop Firenze organizza il viaggio dei soci

Si terrà domenica la marcia straordinaria per la pace, organizzata dal Tavolo della Pace per chiedere che si fermi la guerra in Ucraina. Coop organizza pullman per percorrere l'ultimo tratto della manifestazione, con orario di partenza 8.50 dal Coop.Fi di Siena Grondaie e arrivo previsto alle 11.00 a Santa Maria degli Angeli. Pranzo al sacco a carico di ciascun partecipante e contributo di 10€ interamente devoluti al progetto Coop for Ucraina.

"Promuoviamo la partecipazione alla marcia, perché crediamo che in questo momento sia fondamentale che si levi la voce di chi chiede la fine delle ostilità - fanno sapere da Unicoop Firenze - Come Coop stiamo raccogliendo fondi per aiutare chi fugge dalla guerra, prima da destinare ai campi accoglienza e ora alle esigenze di chi sta cercando di costruire un nuovo futuro in Toscana, ma vogliamo essere protagonisti anche della richiesta di pace, che è uno dei valori fondanti della cooperazione, nata proprio per aiutare".

Info e prenotazioni

Siena: Silva 3489307791; Crete-Valdichiana: Roberta 3336109458

Le motivazioni della marcia e l'adesione di COOP

Nella situazione drammatica che stiamo vivendo Coop si riconosce nello spirito dell’articolo 11 della Costituzione Italiana che ripudia “la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” e continua a sperare in una cessazione delle ostilità e in una soluzione multilaterale e concordata del conflitto in corso.

La campagna Coop For Ucraina

Con l’intento di puro sostegno alla popolazione, Coop e Unicoop Firenze hanno avviato la campagna di raccolta fondi CoopforUcraina. Dopo una prima fase dedicata alla donazione di beni di prima necessità per i campi di accoglienza ai confini ucraini, in collaborazione con l’Agenzia ONU per i Rifugiati-UNHCR, la Comunità di Sant‘Egidio e Medici Senza Frontiere, l'iniziativa punta ora a sostenere i cittadini ucraini arrivati in Toscana, grazie ad un protocollo con Protezione Civile e Regione Toscana.

Come donare

Si può donare: alle casse, partecipando alle iniziative delle sezioni soci di Unicoop Firenze sul territorio o con bonifico su conto corrente della Fondazione Il Cuore si scioglie, causale CoopforUcraina IT 21 Y 01030 02800 000007168447

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio Stampa