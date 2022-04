Migliorare Empoli e non solo, Città Futura chiama a raccolta i giovani

Prosegue il percorso di partecipazione di “Due rive per un Piano” in vista della redazione del Piano Strutturale Intercomunale.

Dopo le attività che dallo scorso settembre hanno coinvolto cittadini, rappresentanti del mondo economico e del lavoro, associazioni culturali e ambientaliste in camminate partecipative, interviste in piazza e laboratori tematici, ecco un appuntamento pensato specificamente per i più giovani.

Dalla centralissima Piazza della Vittoria arriva la ‘chiamata’ per ragazzi e ragazze tra i 14 e i 29 anni che potranno essere coinvolti, se vorranno, passando semplicemente di lì, sabato 23 aprile 2022, dalle 16 alle 19. Perché? Per raccogliere idee e spunti per migliorare la qualità della vita di questo territorio per i prossimi 15/20 anni. Ad attenderli, il Point Lab, una postazione informativa, di confronto, a cui tutti potranno fermarsi, avere informazioni su come partecipare a questa iniziativa. “Città futura” vuole raccogliere appunto suggerimenti in vista del nuovo ‘Piano’

dei Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci.

Partecipare è semplice: in postazione verrà mostrata e consegnata una cartolina con un QR code, si inquadra e si viene indirizzati a una pagina dove si possono descrivere le proprie idee, sia scrivendo un testo che caricando una immagine, un video, qualcosa che racconti la proposta che viene fatta. La ‘call for ideas “Città futura” è aperta dal 21 aprile al 15 maggio 2022.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa