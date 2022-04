Nuova vita per piazza Vettori a Firenze: street art sull'edicola, cresce il verde urbano

Nuova vita per piazza Pier Vettori anche grazie alla collaborazione dei negozianti della zona. Ha preso forma il progetto promosso dall’associazione Centro Commerciale Naturale di Piazza Pier Vettori, tra i vincitori della seconda edizione del bando Paesaggi Comuni, promosso da Fondazione CR Firenze in collaborazione con il Comune di Firenze, che ha visto un duplice intervento: arte urbana sul chiosco dell’edicola, grazie all’opera del collettivo 400DROPS, e il miglioramento del verde urbano, attraverso nuove piantumazioni nelle aiuole. Ieri il sopralluogo della vicesindaca Alessia Bettini, dell’assessora all’Ambiente e Urbanistica Cecilia Del Re, di Alessandra Bandini per Fondazione CR Firenze e il presidente e vicepresidente del CCN Edoardo Boccherini e Giancarlo Piacenti.

“Anche in questo caso la cittadinanza attiva si rivela determinante per contribuire alla rinascita di luoghi a cui teniamo molto, su cui come amministrazione ci siamo impegnati da tempo: adesso questa piazza è ancora più bella grazie all’arte urbana. – ha detto la vicesindaca Alessia Bettini – Piccoli grandi interventi che contribuiscono a migliorare il decoro dell’area grazie all’impegno del centro commerciale naturale che in questa zona lavora in stretta sinergia con i residenti, in un proficuo rapporto di collaborazione che ha portato a ottimi risultati perché solo tutti assieme, cittadini, commercianti, istituzioni, si vincano le sfide. Il bando Paesaggi Comuni si conferma strumento cruciale per dar vita a progetti dal basso e supportare i cittadini a trasformare le loro idee in realtà”.

“Si arricchisce l’itinerario insolito lungo la street art fiorentina, con le edicole sempre più protagoniste. - ha detto l’assessore all’Ambiente e Urbanistica Cecilia Del Re - E’ oggi la volta dell’edicola di Piazza Pier Vettori: grazie all’iniziativa del CCN attraverso il bando Paesaggi comuni, l’arte urbana entra nella piazza, inserendosi in un più ampio intervento sul verde pubblico con 650 nuove piante sempreverdi nelle aiuole centrali e in quelle lato via Pisana. Un’altra occasione per dare a tanti giovani artisti la possibilità di esprimere la propria creatività, dando un nuovo volto ai chiosco e suscitando sempre più la curiosità di cittadini e visitatori. Tanto che la street art ha oggi un suo spazio dedicato sul portale Feel Florence ed è uno dei progetti segnalati da Lonely Planet per Firenze Best Destination 2022”.

Partendo dall’analisi del quartiere e dallo studio della sua storia, 400DROPS, per il chiosco dell’edicola, ha elaborato un intervento artistico che punta a rappresentare al meglio i celebri simboli che circondano la piazza. Un richiamo alla storia e alla cultura fiorentina, un modo per educare le persone e le nuove generazioni a rispettare la propria città, il proprio quartiere e la propria appartenenza a questo territorio. Le diverse inquadrature dei soggetti e lo sfondo sono studiati per dare movimento a tutta l’opera ed assicurarne una lettura lineare che si sviluppi sulle quattro facciate dell’edicola. La colorazione è stata realizzata con vernici a basso impatto ambientale e in grado di assorbire gli inquinanti atmosferici.

Per quanto riguarda il verde urbano, sono state collocate nelle aiuole centrali della piazza e in quelle lato via Pisana, circa 650 piante sempreverdi del tipo Liriope muscari "Silver dragon" e Liriope “Royal Purple”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa