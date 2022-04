Ospedale di Empoli, FdI: "Tutto fermo e intanto lievitano i costi"

"Avrebbe del grottesco la vicenda dell’ospedale di Empoli, se non ci fossero di mezzo milioni di soldi pubblici e la salute dei cittadini. È da otto anni che gli abitanti dell’Empolese Valdelsa e del Cuoio - in tutto 250mila persone - aspettano il completamento del nuovo padiglione dell’ospedale di Empoli.

Con una interrogazione comunale del marzo 2020 ci era stato riferito che la struttura sarebbe stata completata nel 2023. Adesso tutto è fermo. Sembra che la colpa sia da imputare a un ritardo della sottoscrizione dell’accordo tra stato e Regione. Intanto i costi sono lievitati da 20 a 31 milioni di euro e i cittadini si ritrovano con un ospedale del tutto inadeguato e di conseguenza un servizio sanitario che va a singhiozzo. Ci chiediamo, inoltre, quando l’assessore Bezzini e la Asl Toscana Centro si occuperanno della galleria commerciale del San Giuseppe. Uno spazio che non ha mai funzionato e che risulta abbandonato a sé stesso fin dall’anno della sua inaugurazione. Cosa hanno intenzione di farci Regione e Asl?

Porteremo la questione in Consiglio regionale con una interrogazione in cui chiediamo tempi e costi certi dell’opera" . Lo dichiarano Francesco Torselli e Andrea Poggianti, rispettivamente capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano e nel Consiglio comunale a Empoli.

Fonte: Ufficio Stampa