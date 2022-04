Volley Scandicci, Savino del Bene sconfitta in casa da Conegliano

La Savino Del Bene esce sconfitta da gara 1 delle semifinali playoff, dove al PalaVerde di Villorba Scandicci ha dovuto cedere 3-0 alla Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano. Una partita iniziata bene per le ragazze di coach Barbolini, le quali erano riuscite a mettere in difficoltà Egonu e compagne nell'avvio di primo set, le pantere sono riuscite però a rimontare e, dopo aver chiuso sul 25-23 il primo parziale, hanno saputo partire a razzo nel secondo set terminato poi 25-21, e chiudere infine l'ultimo periodo ancora sul 25-21 grazie alle sfuriate del proprio opposto. Per Scandicci 10 punti per Antropova e 7 per Lippmann, con la Savino Del Bene che tenterà di mettere in difficoltà le campionesse in carica nella gara 2 di Palazzo Wanny sabato 23 aprile.

SET 1

Conegliano inizia con Wolosz in cabina di regia, Egonu opposto, Sylla e Plummer schiacciatrici, Folie e De Kruijf centrali, libero De Gennaro.

La Savino Del Bene schiera Malinov al palleggio, Antropova opposto, Natalia e Pietrini in banda, Lubian e Alberti centrali, Castillo libero.

Gara 1 delle semifinali scudetto che si inaugura con la Savino Del Bene che prova ad andare avanti con la spike di prima intenzione di Lubian (1-2) e dopo il servizio a rete di Folie (2-3), Conegliano recupera dopo la battuta che non passa di Scandicci (3-3) e va avanti in seguito con l'attacco vincente di Plummer (6-5) dopo che si era arrivati in parità sino al 5-5. La squadra di coach Barbolini gioca con sicurezza e non si lascia intimorire dal calibro dell'avversario, Pietrini pareggia (6-6), l'attacco di Egonu finisce fuori (6-7) come anche quello di Plummer (6-8), e Scandicci riesce a portare successivamente al primo timeout della partita coach Santarelli dopo la schiacciata vincente di Pietrini (7-11). Al rientro in campo non cambia il ritmo della Savino Del Bene, che piazza la super spike con Lubian (9-13) e porta ancora allo stop Conegliano a seguito del punto di seconda di Malinov dopo un un lungo scambio (9-15). Questa volta il timeout è proficuo per l'Imoco che racimola punti su punti, sino a portare al timeout anche coach Barbolini dopo tre piazzati consecutivi della solita Egonu (13-17). Si torna a giocare e Conegliano continua a rimontare, Egonu con la diagonale dopo un grande recupero difensivo di Sylla fa -3 per le padrone di casa (15-18), Plummer poi referta due punti consecutivi portando la squadra di coach Santarelli ad una sola lunghezza di distacco da Scandicci (18-19): timeout per la Savino Del Bene. Dopo lo stop le ospiti provano a riallungare con il mani-out di Pietrini (20-22), a questo punto però sale in cattedra Egonu, che prima vola in cielo mandando a segno la diagonale (21-22), ed in seguito schiaccia per il 23-23. Un'altra pipe dell'opposto di Conegliano vale il set point (24-23), mentre il muro vincente di Wolosz consente alle padrone di casa di vincere in rimonta un combattuto primo set (25-23).

SET 2

Avvio di secondo set shock per Scandicci, che si vede andare sotto 4-0 dopo i muri vincenti di Egonu e Folie: pausa chiamata da coach Barbolini. Dopo lo stop allunga ancora Conegliano a seguito dell'attacco impreciso di Antropova e del muro di Folie (6-0), la Savino Del Bene però non molla e coraggiosamente si rifà sotto con Lippmann (7-2), con il primo tempo a segno di Lubian (7-4), e con l'affondo vincente di Natalia (8-5). Scandicci vuole diminuire il gap e ci riesce, Alberti schiaccia (10-7), mentre l'ace di Natalia vale il -2 (10-8). L'Imoco prova ad accelerare ancora, il servizio a rete di Lippmann riporta a +3 la squadra di coach Santarelli (13-10), la Savino Del Bene riesce alla fine a pareggiare dopo l'ace di Pietrini (13-12) e l'attacco out di Egonu (13-13). Da qui l'equilibrio prosegue sino al 17-17, quando Folie affonda (18-17) e la diagonale di Pietrini termina out (19-17): timeout Scandicci. Nel finale cerca di tornare col fiato sul collo delle padrone di casa la Savino Del Bene, che con Lippmann ed il muro vincente si porta a -1 (20-19), Conegliano è una macchina macina punti però, in particolar modo Egonu, che prima trova il +2 (21-19) e poi svetta in aria ancora una volta e dice +3 (23-20). L'alzata di Wolosz per De Krujif vale in seguito il set point (24-20), con la centrale olandese che alla fine col primo tempo consente all'Imoco di portare a casa anche il secondo set (25-21).

SET 3

Terzo periodo che vede Scandicci spingere in apertura, l'attacco di Sylla è out (0-2), quello di Antropova è buono (0-3), con la Savino Del Bene che va anche sul +4 dopo il monster block di Pietrini su Egonu (2-6). Conegliano prova a rimettere a poste le idee, Plummer con la parallela accorcia le distanze per le padrone di casa (4-7), Lubian con un altro monster block allunga per Scandicci (5-9), anche se in seguito la squadra di coach Santarelli riesce man mano a rientrare grazie alla parallela di Plummer (8-11) ed al primo tempo di Folie (9-11). La furia delle pantere non si placa, Folie affonda ancora (10-12) e la spike di Antropova finisce fuori dal campo (11-12): stop chiamato da Scandicci. Si torna a giocare e Conegliano pareggia dopo un altro attacco out di Antropova (12-12), e da qui si prosegue in parità fino al 16-16, quando De Kruijf piazza il primo tempo (17-16) e Sylla graffia per due volte (19-16) portando ad un'altra pausa la Savino Del Bene. Dopo lo stop Scandicci riesce a recuperare con tre punti consecutivi (19-19), ma l'Imoco nei momenti decisivi trova sempre Egonu, che dalla seconda linea punge per due volte portando Conegliano sul +3 (22-19). Nel finale di gara il mani-out di De Kruijf è importante (23-20), il muro vincente ancora di più per le padrone di casa, che arrivano infine al punto decisivo (24-20). A questo punto ci pensa Folie in primo tempo a mandare i titoli di coda di gara 1, con Conegliano che chiude il set sul 25-21 ed il match sul 3-0.

Le dichiarazioni di coach Massimo Barbolini: “Alla fine contano i palloni giocati sopra il 20 e loro li hanno giocati meglio di noi. Hanno battuto meglio, mentre noi abbiamo battuto troppo facile. Proprio sulla battuta dobbiamo e possiamo fare qualcosa in più in Gara-2. Dobbiamo cercare di lavorare un pochino meglio su situazioni di transizione e di contrattacco. Sappiamo che loro sono forti a muro e in attacco, però penso che abbiamo giocato punto a punto e delle volte sembra che non crediamo che possiamo farcela. Dobbiamo fare uno sforzo in più, ma non è una cosa che si fa con la testa, è qualcosa che si fa con la tecnica, battendo meglio e rischiando qualcosina di più in attacco. Stavolta abbiamo rischiato, ma non è andata bene, non si può avere paura con loro. In Gara-2 dovremo rischiare ancora e mettere dentro i palloni importanti. Per Gara-2 sono sicuro che il nostro pubblico non ci abbandonerà. Oltre a fare il tifo per noi, ci sarà l'occasione di vedere una bellissima partita, con all'opera due delle squadre più forti d'Europa. Ricordiamo però che in campo andiamo noi e dovremo essere noi a meritarci lo sforzo in più del nostro pubblico.”

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano - Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-23, 25-21, 25-21)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano: Caravello, Plummer 10, Courtney, De Kruijf 9, Folie 12, Omoruyi, De Gennaro (L1), Vuchkova n.e., Frosini n.e, Gennari, Wolosz, Sylla 7, Egonu 18, Visentin (L2) n.e.. All.: Santarelli D.

Savino Del Bene Scandicci: Angeloni, Alberti 7, Ana Beatriz, Malinov 2, Napodano (L2) n.e., Pietrini 8, Merlo n.e., Lubian 7, Natalia 6, Lippmann 7, Antropova 10, Camera, Sorokaite n.e., Castillo (L1). All.: Barbolini M.

Arbitri: Luciani - Mattei

Durata: 1 h 30' (29', 27', 26')

Attacco: 50% - 35%

Ricezione Pos. (Prf.): 59% - 73% (48% - 50%)

Muri: 1-1

Ace: 0-4

MVP: Wolosz

Spettatori: 2630

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene - Ufficio Stampa