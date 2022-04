10K Run Empolese, arriva la mezza maratona tra Serravalle e Pontorme

Empoli torna ad essere un centro nevralgico nel mondo del podismo, in Toscana e non solo. A qualche settimana dal ripristino della mezza maratona, in città c’è fermento per il lancio della prima edizione della 10K Run Empolese, la sfida sui 10 km inserita nel calendario Uisp che si disputerà il prossimo 29 maggio. Le gare sui 10 km stanno fioccando in tutta Italia, dopo che la World Athletics ha equiparato la distanza a maratona e mezza e quella di Empoli si candida per essere una delle più veloci, grazie a un percorso completamente pianeggiante.

Il tracciato è stato disegnato nella zona sportiva di Empoli, partendo da Via della Maratona in prossimità dello Stadio Castellani per proseguire per Via delle Olimpiadi, raggiungere la zona Piscina Comunale in direzione Cortenuova, ancora verso Pontorme e Tinaia per poi ritornare verso Empoli ripercorrendo Via delle Olimpiadi e arrivare all'interno dello stadio. Oltre alla gara agonistica è prevista la passeggiata ludico motoria sui 5 km.

Lo start verrà dato alle ore 9:00, con ritrovo alle 7:30 nell’attiguo Palazzetto dello Sport dove si potrà procedere al ritiro del pettorale e del pacco gara, riservati ai primi 300 iscritti, comprendente uno zainetto e una bottiglia di vino. Premi per i primi 10 Assoluti e Veterani e i primi 5 Argento, uomini e donne, oltre alle prime 5 società per numero di presenze. Chi accetterà la sfida, soprattutto da fuori i confini regionali, avrà anche la possibilità di venire colpito dalla bellezza della città, con i suoi palazzi come il Ghibellino dell’XI secolo, le costruzioni militari come la Torre dei Righi, le piazze come quella centrale intitolata a Farinata degli Uberti. Si avrà voglia di restare anche dopo la corsa…

Per informazioni: Asd Podistica Empolese, tel. 333.4683796, info@podisticaempolese.it