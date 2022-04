Ambiente e pace ad Aquarno, la festa della terra con Can Yaman e i bambini accolti dall’Ucraina

Per la giornata mondiale della terra, il 22 aprile 2022 il Consorzio Aquarno ha voluto lanciare il suo messaggio contro i cambiamenti climatici e per la pace nel mondo. Attraverso l’adesione all’iniziativa del Corpo Forestale dei Carabinieri “un albero per il futuro”, Aquarno da oggi avrà quattro nuovi alberi piantati da ospiti speciali. La sede del Consorzio Aquarno ha avuto il piacere di ospitare i bambini in arrivo dall’Ucraina, accolti nei comuni di Fucecchio e Santa Croce sull’Arno, in compagnia dell’artista Can Yaman ricevuto da una folla di fans fuori dai cancelli. Armati di cappellino, guanti e una paletta per scavare la terra, bambine e bambini hanno piantato insieme all’artista, quattro lecci nel giardino di Aquarno. Sono seguiti poi tanti sorrisi e selfie dei piccoli insieme a Can Yaman. Gli alberi, ancora piantine, cresceranno nel segno del rispetto dell’ambiente e della pace.

“Ringrazio per la cortese partecipazione l’artista Can Yaman che, per l’occasione, è venuto ad aiutarci insieme ad alcuni piccoli amici Ucraini ospitati sul nostro territorio” dichiara Ilaria Nieri, presidente di Aquarno Spa. I quattro alberi “rappresentano in questo particolare momento storico l’importanza dell’ambiente trasmettendo allo stesso tempo, un forte messaggio di pace”. Presenti all’iniziativa anche i sindaci di Fucecchio e Castelfranco di Sotto, rispettivamente Alessio Spinelli e Gabriele Toti, gli assessori di Fucecchio Valentina Russoniello, di Santa Croce sull’Arno SimoneColtelli e di Castelfranco di Sotto Ilaria Duranti.

“Ringrazio i Comuni di questo territorio che si sono dimostrati partecipi alla nostra iniziativa e tutti gli sponsor che ci hanno voluto sostenere. Il nostro intento è quello di partecipare fattivamente per aiutare i bambini Ucraini e le loro famiglie, nella speranza che presto si possa parlare di pace” conclude la presidente Nieri. “In una giornata importante, dove si cerca di portare alla ribalta i valori della sostenibilità ambientale, è bene associarci anche i valori della pace” dichiara il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli. “Ecco il perché della presenza dei bambini qui, insieme a noi, a festeggiare la sostenibilità ambientale cercando di sensibilizzare anche questi grandi potenti a cercare un accordo, a fare la pace”.

Fonte: Ufficio Stampa