Consiglio della Città Metropolitana, il programma dei lavori

Sono stati convocati dalla vice sindaco della Metrocittà Firenze Brenda Barnini, mercoledì 27 aprile alle ore 10.30, nella Sala Quattro Stagioni di Palazzo Medici Riccardi (con ingresso da via Cavour 9), il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e, alle 11.30, la Conferenza Metropolitana.

L'Assemblea prenderà in esame il rendiconto della gestione del 2021, sul cui schema, alle 11.30, esprimerà il suo parere la Conferenza Metropolitana con i Sindaci del territorio. Quindi il Consiglio riprenderà i suoi lavori con l'approvazione del rendiconto e prendendo in esame alcune modifiche al Regolamento del Consiglio Metropolitano, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza, il programma Horizon Europe, l'accordo per un intervento di adeguamento e messa in sicurezza del Srt 436 Francesca, in località San Pierino, nel comune di Fucecchio, con annessa realizzazione di una pista ciclopedonale.

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa