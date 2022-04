Da domani al via alla Fortezza da Basso MIDA, l'86sima Mostra Internazionale dell'Artigianato

Si apre domani alle ore 10,00 alla Fortezza da Basso MIDA, la Mostra Internazionale dell’Artigianato, alla sua 86sima edizione, che proseguirà fino al primo maggio con 400 espositori provenienti da tutta Italia e da numerosi paesi esteri come Francia, Turchia, Tunisia, Marocco, Perù, Egitto, India, Iran, Madagascar, Pakistan, Nepal e Tibet.



Sarà presente anche una rappresentanza dell’Ucraina con lo stand di Made in Ukraine,, l’organizzazione no profit che fin dal 2013, con il supporto del Ministero della Cultura Ucraina, organizza mostre e festival in tutta Europa per la valorizzazione dell’artigiano ucraino.

.

Alle ore 11,00 l’inaugurazione ufficiale: fra le istituzioni, a fianco del presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente della Giunta Regionale Eugenio Giani, il segretario generale della Camera di Commercio di Firenze, Giuseppe Salvini, il capogabinetto della Città metropolitana, Giovanni Bettarini, l’assessore alla Cultura del Comune di Ravenna, Fabio Sbaraglia e la presidente della Fondazione Architetti Silvia Ricceri.



Novità assoluta di questa ‘ripartenza’, la mostra Orchidee in Fortezza organizzata dalla Federazione Italiana Orchidee che riunirà al padiglione Nazioni per la prima volta fino a domenica 25 aprile, venditori specializzati italiani e esteri e un programma di conferenze di carattere scientifico-culturale, con la partecipazione di biologi, botanici e studiosi universitari provenienti da tutto il mondo. Più di 5mila le specie di orchidee che il pubblico potrà ammirare in visita ai vari stand.



Tante le iniziative live di questa prima giornata. Alla Sala Ottagonale a partire dalle ore 10,30 si svolgeranno laboratori tematici in collaborazione con la start up Precious Plastic di Torino per la realizzazione di oggetti prodotti con il riciclo di polimeri termoplastici.



Alle ore 15,00 al padiglione Cavaniglia riflettori puntati sulla presentazione ufficiale delle opere “Made in MIDA. L’artigianato che sarà” con la partecipazione dei sei designers italiani e delle aziende toscane coinvolte nell'iniziativa.

.

Orari: Festivi e prefestivi: dalle 10,00 alle 22,00 - Da martedì 26 a venerdì 29: dalle 10,00 alle 20,00 con ristorazione all’aperto e mostre collaterali ad ingresso libero dalle 20,00 alle 22,00



Biglietto d’ingresso: Intero: € 7,00 in mostra - € 6,00 online



Per l’ingresso alla Fiera non è richiesto il Green Pass. Necessario solo per i Convegni e le degustazioni.



Per il programma giornaliero degli eventi: https://mostrartigianato.it/programma-2022/



Per le iniziative speciali: https://mostrartigianato.it/iniziative-speciali/



INFO: www.mostrartigianato.it

Fonte: Ufficio Stampa