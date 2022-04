Leggenda Festival, il programma 2022 è online

La quinta edizione del Festival Leggenda si avvicina: dal 5 all’8 maggio 2022 Empoli sarà il luogo d’incontro di bambini, ragazzi e adulti che hanno voglia di ascoltare storie, emozionarsi in compagnia di autori e autrici davanti a uno spettacolo teatrale, di immergersi in nuovi mondi.

Il programma del festival adesso è online e consultabile sul sito www.leggendafestival.it.

Il sito di Leggenda è il punto di partenza per scoprire i protagonisti del festival, conoscere il ricco programma degli appuntamenti in presenza, i luoghi degli incontri, scegliere gli eventi preferiti e quindi prenotarsi.

Tutti gli eventi sono gratuiti, alcuni a numero chiuso e quindi è necessario prenotarsi.

COME PRENOTARSI – Dalle 8 di martedì 26 aprile 2022 sarà possibile prenotarsi agli incontri, ai laboratori e agli spettacoli a numero chiuso del Festival Leggenda, attraverso l’uso della piattaforma Eventbrite, collegata direttamente al sito. Prenotarsi tramite Eventbrite è molto semplice; in alternativa i bibliotecari della Sezione Ragazzi sono a disposizione per facilitare le procedure, in presenza o per telefono.

Tre passaggi e la prenotazione è conclusa:

1. Scegli l'evento che preferisci, per bambini o per adulti, sul sito di Leggenda.

Se l’evento è su prenotazione sarà presente il pulsante PRENOTA EVENTO, che rimanderà direttamente alla piattaforma di Evenbrite. Puoi prenotare la partecipazione a più eventi: non ci sono limiti!

2. Sarai indirizzato al sito Eventbrite dove ti sarà chiesto di compilare il form con i dati del partecipante. Per gli eventi dedicati ai bambini il biglietto è a nome del bambino e consentirà l’ingresso anche ad un adulto accompagnatore.

È richiesto un indirizzo e-mail, perché il biglietto arriverà all’indirizzo indicato.

3. Una volta terminata la procedura di prenotazione, riceverai una mail da parte di Eventbrite.

Il biglietto non dovrà essere stampato: è sufficiente mostrarlo su dispositivo mobile al momento dell’ingresso in sala.

I bibliotecari sono a disposizione per aiuto e supporto alle procedure di prenotazione.

È possibile scrivere a leggenda@comune.empoli.fi.it , andare n biblioteca o telefonare al numero 0571 757873 da lunedì al venerdì 9-19 e sabato 9-13 e 16-20.

I LUOGHI DEL FESTIVAL - Oltre ai due poli del festival, dove si terranno molti degli incontri, la Biblioteca Comunale “Renato Fucini” di Empoli e il Palazzo delle Esposizioni, in Piazza Farinata degli Uberti sarà allestita una bellissima Casa Leggenda, come punto informazioni, punto interviste e luogo centrale del festival. Molti sono i luoghi della città che ospitano gli incontri: il MUVE Museo del Vetro, la Sala Il Momento, il Minimal Teatro, la Libreria La San Paolo libri & persone, lo Spazio Soci Coop del Centro*Empoli, Largo della Resistenza con Il nido dei nidi e la Biblioteca Giuseppe Cinque del Liceo Il Pontormo. Tutte le informazioni sui luoghi del festival sono presenti sul sito di Leggenda.

IL PROGRAMMA – Oltre agli incontri in orario scolastico rivolti alle 100 classi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado presenti sul territorio comunale, sono oltre 70 gli appuntamenti rivolti al pubblico – bambini e ragazzi da 0 a 14 anni, famiglie, insegnanti, educatori ed esperti – che si terranno nei luoghi del festival nei pomeriggi di giovedì 5 e venerdì 6 e nelle intere giornate di sabato 7 e domenica 8 maggio.

Saranno quindi moltissime le occasioni per partecipare agli incontri e ai laboratori, tutti gratuiti, tenuti da alcuni tra gli autori più importanti e di qualità all’interno del panorama della letteratura per l’infanzia. Scopri tutti gli autori protagonisti del festival nella sezione “Protagonisti”.

Per scoprire insieme il programma si segnala, come evento di apertura, mercoledì 4 maggio alle 17 l’intervista che i ragazzi leggendari faranno a Michele D’Ignazio a partire dal libro ‘Il mio segno particolare’.

Da giovedì pomeriggio si alterneranno incontri, laboratori, spettacoli e animazioni: dagli incontri rivolti ai piccolissimi, a cura di Elisa Mazzoli, Cristina Petit, Silvia Bonanni, Sara Marconi, Simone Frasca, Stella Nosella, Candia Castellani, Sergio Olivotti, Daniela Carucci, Raffaele Maltoni; per i bambini da 6 anni ci saranno appuntamenti a cura di Lodovica Cima, Elisabetta Dami, Nicola Brunialti, Davide Calì, Anna Sarfatti, Teresa Porcella, Vanna Vinci, Luisa Carretti, V.F. Lyndon, Isabella Grott, Valentina Giovacchini e molti altri. Un festival tutto da scoprire!

Per i ragazzi a partire da 11 anni da segnalare gli incontri con Marco Magnone, Barbara Fiorio, Antonio Ferrara e Marianna Cappelli, Cecilia Morandi, l’incontro online con Viviana Mazza e Kibra Sebhat e il laboratorio di illustrazione con Tommaso Ronda. Molti di questi incontri saranno coordinati dai ragazzi leggendari.

La Libreria San Paolo libri & persone ospiterà gli autori Barbara Cantini, per bambini da 6 anni, e Andrea Franzoso, per ragazzi da 11 anni.

Gli incontri formativi per educatori, insegnanti, genitori e adulti in genere saranno tenuti da Luigi Dal Cin, Lodovica Cima, Marco Magnone, Antonio Ferrara e Filippo Mittino.

Marianna Cappelli, Lodovica Cima, Antonio Ferrara e Filippo Mittino saranno i protagonisti della tavola rotonda “Prendersi cura delle storie” in programma sabato mattina; Ilaria Tagliaferri terrà la domenica mattina un incontro dedicato alla presenza di alberi e piante nei libri rivolti a bambini e ragazzi.

Sabato pomeriggio alle 18.30 Chiara Gregori e Alessandra Puppo, introdotte da Paolo Hendel, presenteranno il libro “La sostituta”, appena uscito per Becco Giallo e dedicato al tema del post partum.

Domenica mattina, in occasione dei 70 anni dalla morte di Maria Montessori, Teresa Porcella e Mario Pietramala terranno l’incontro “La scienza è donna, la pace è bambina. Intervista impossibile e reale a Maria Montessori”.

Come evento di chiusura per il pubblico adulto, da non perdere, domenica alle 18 l’incontro con il celebre vignettista Sergio Staino. Durante il festival sarà possibile visitare al Palazzo delle Esposizioni la mostra con le opere dell’autore.

Alla sezione del Festival dedicata agli incontri con l’autore e ai laboratori, si affianca come ogni anno una importante sezione curata da Giallo Mare Minimal Teatro dedicata alla attività di drammatizzazione teatrale, rivolta a bambini e ragazzi. Alle 21 al Minimal Teatro si alterneranno giovedì sera Renzo Boldrini con lo spettacolo Trame su misura vol. 2, venerdì sera la compagnia Accademia Perduta con lo spettacolo Pinocchio e sabato sera Teatro Gioco Vita con Il più furbo. Disavventure di un incorreggibile lupo, spettacolo tratto dall’opera di Mario Ramos.

Sabato alle 11.30 e alle 17.30 Vania Pucci e Giorgio Scaramuzzino presenteranno un adattamento di Cipì e Bandiera di Mario Lodi, per omaggiare il grande maestro di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita.

Progetti speciali a cura di Giallo Mare sono A SPASSO CON ALICE – passeggiata con racconto e figure con la regia di Vania Pucci (partenza dal Chiostro degli Agostiniani sabato pomeriggio e domenica tutto il giorno) e Una storia da ascoltare e da vedere sul libro La notte in cui la luna sparì di Cristina Petit con la regia di Vania Pucci e Ines Cattabriga (al piano terra della biblioteca, sabato e domenica con orario continuato).

E per festeggiare tutti insieme Leggenda, domenica alle 17.30 la compagnia Teatro dei due mondi terrà lo spettacolo Carosello in Piazza Farinata degli Uberti.

Viruslibro, l’ormai storica manifestazione organizzata dalla Libreria Rinascita, incontra Leggenda e ospiterà tre importanti nomi del panorama culturale italiano: Gigi Paoli, Luca Bianchini e Sacha Naspini presenteranno i loro nuovissimi libri al Palazzo delle Esposizioni alle 21.30 di giovedì, venerdì e sabato. La Libreria Rinascita allestirà al ‘Palazzo’ una grande mostra mercato del libro, che sarà aperta da giovedì a domenica con orario 10-13 e 15-24 (domenica chiusura alle 20).

Le tre librerie cittadine, Libreria Rinascita, NessunDove e La San Paolo Libri & Persone, si occuperanno della vendita dei libri presso i luoghi degli incontri.

I Servizi educativi per l’infanzia presenti nel Comune di Empoli partecipano anche quest’anno al festival Leggenda con un ricco programma di promozione della lettura, narrazione e drammatizzazione. Lo spazio riservato a “Il Nido dei nidi” sarà il giardino pubblico di Largo della Resistenza, che verrà allestito per accogliere i bambini e le bambine con i loro genitori nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 maggio, con orario 10-12:30 e 16:30-19.

Le alunne e gli alunni delle classi IV del Liceo delle Scienze Umane Il Pontormo, all’interno del progetto della scuola “Leggo per te”, terranno tre incontri e laboratori rivolti a bambini da 4 a 10 anni in tre appuntamenti in programma giovedì e venerdì alle 17 e sabato mattina alle 10.

Venerdì 6 maggio dalle 18.30, al Chiostro degli Agostiniani e in Piazza Farinata degli Uberti, in occasione della Notte nazionale del liceo classico, gli studenti del Liceo Classico Virgilio si esibiranno con letture, drammatizzazioni e riadattamenti tratti da miti e opere classiche.

Una nuova collaborazione vede quest’anno Inside Factory e VoipVoice partecipare al festival Leggenda con uno spazio dedicato al piano terra della biblioteca, DIGITAL FACTORY LAB per l’EDUCAZIONE DIGITALE, aperto durante tutti i giorni del festival: al suo interno gli esperti di Inside Factory e VoipVoice – Alessia Rustichini, Martina Giacomelli e Simone Terreni - terranno incontri per ragazzi e adulti dedicati, tra gli altri, ai temi dei social network, dello Smart Working e della gestione di un colloquio di lavoro. Lo spazio sarà allestito con giochi e pc utilizzabili, insieme ai referenti di Inside Factory e VoipVoice, per creare video, provare a sconfiggere virus o utilizzare programmi e social network.

Inoltre sono in programma due appuntamenti di presentazione del progetto Connessi Consapevoli, a cura di Inside Factory e Centro Co.Me.Te: giovedì pomeriggio per ragazzi da 11 a 14 anni con gli psicologi Conny Leporatti e Cristian Di Gesto e venerdì pomeriggio per ragazzi da 6 a 10 anni con Simone Terreni, che domenica pomeriggio presenterà anche il suo ultimo libro A Superar lo Inferno.

GLI SPONSOR – Leggenda ringrazia gli sponsor di questa quinta edizione del festival, il cui contributo è molto importante per la sua realizzazione. Oltre a Inside Factory e VoipVoice, sponsor per la prima volta, supportano Leggenda anche questo anno la Fondazione Sesa e Unicoop Firenze.

La Fondazione Sesa è fondamentale per il suo supporto nella parte tecnica relativa agli incontri online in orario scolastico, mettendo a disposizione del festival spazi, connessione internet e attrezzature informatiche per permettere il collegamento tra gli autori e le 100 classi partecipanti.

Unicoop Firenze e la Sezione Soci Coop supportano Leggenda dalla prima edizione e questo anno, oltre al contributo nella comunicazione e promozione dell’evento, collaborano anche mettendo a disposizione lo Spazio Soci Coop del Centro*Empoli, dove si terranno incontri e laboratori durante il festival e dove si è tenuto l’evento di Aspettando Leggenda con Teresa Porcella, a cura della Sezione Soci Coop.

CONTATTI - Per ulteriori informazioni sul Festival Leggenda, sui protagonisti, sul programma e sulle prenotazioni agli eventi consultare il sito www.leggendafestival.it, la pagina Facebook @Leggendafestival, il profilo Instagram @leggendafestival, inviare una e-mail all’indirizzo leggenda@comune.empoli.fi.it o chiamare la Sezione Ragazzi della Biblioteca al numero 0571 757873.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa