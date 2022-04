Liberazione, il programma 2022 a San Miniato

Il programma per le celebrazioni del 77esimo anniversario della Liberazione organizzato dal Comune di San Miniato torna ad essere ricco di impegni e senza le rigide restrizioni degli anni scorsi. Lunedì 25 aprile la cerimonia si apre alle 8.30 con un tappa straordinaria: sarà eccezionalmente deposta una corona d'alloro alla lapide dedicata proprio alla Liberazione, che si trova in Piazza Spalletti Stellato a Ponte a Egola, sul muro esterno della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto "Buonarroti". Alle 9.00 il ritrovo è a Isola, in via Isola, dove ci sarà la deposizione della corona alla lapide in memoria di Mario Lecci; alle 9.30 spostamento in via San Michele a Roffia per rendere omaggio alla lapide in memoria dei caduti. Alle 10.00 verrà deposto un mazzo di fiori al cippo in memoria di Bruno Falaschi, sindaco di San Miniato nel 1951 e dal 1960 al 1964, che si trova ai giardini di via Nazionale a Ponte a Elsa e, a seguire, deposizione della corona alla lapide in piazzale degli alberi, dedicata alla memoria dei caduti della prima e seconda guerra mondiale, del fascismo e delle deportazioni. Alle 11.00, a San Miniato, un corteo accompagnato dalla Filarmonica "Del Bravo" di La Scala si sposterà da Piazza della Repubblica fino a Piazza del Duomo, con un breve omaggio alle lapidi ai Loggiati di San Domenico, per arrivare alla commemorazione al monumento ai caduti di San Miniato. La conclusione dell’intensa mattinata sarà, come di consueto, a San Miniato Basso, alle 11.45, con la deposizione della corona alla lapide in memoria dei caduti, all’esterno della chiesa dei Santi Martino e Stefano.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa