Liberazione, le celebrazioni a Castelfranco

Sarà la voce dei giovani ad amplificare il messaggio di civiltà lanciato il prossimo 25 aprile. È infatti la partecipazione di tanti ragazzi delle scuole di Castelfranco che accompagnerà la celebrazione istituzionale di questa giornata storica, 77° anniversario della Liberazione.

Il Sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti, invita tutta la cittadinanza a prendere parte alla commemorazione che prevede tre momenti celebrativi all’interno del comune castelfranchese: uno del capoluogo, uno a Orentano e uno a Villa Campanile.

Alle ore 10,30 nel Capoluogo, in Piazza Bertoncini, le associazioni del territorio, le autorità e i cittadini si riuniranno di fronte l’edificio comunale per un saluto delle autorità. Gli alunni dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci presenteranno canti e letture di poesie, coordinati dai Laboratori Comunali di Musica. Seguiranno un corteo e la deposizione di corone di alloro nei luoghi simbolo del paese: Piazza Bertoncini, Piazza Caduti della Libertà e Piazza Caduti Lager Nazisti.

Per l’occasione verrà allestita la mostra di disegni realizzati dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci “Un manifesto per la PACE”. Hanno partecipato alla realizzazione degli elaborati varie classi della Scuola dell'infanzia, della Primaria e della Secondaria di Primo Grado.

I disegni saranno esposti a partire da lunedì 25 aprile sotto i loggiati del palazzo Comunale e all'Orto di San Matteo.

Alle 10,15, a Orentano in Piazza Roma, è previsto il raduno delle autorità, dell’Associazione Combattenti e Reduci e dei cittadini. Alle ore 10,45 sarà deposta una corona di alloro al Monumento ai Caduti in Via della Chiesa e sarà fatto un saluto commemorativo da parte di una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale. Gli alunni dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci presenteranno letture di brani e poesie.

Alle ore 11,30 la celebrazione si sposterà a Villa Campanile, dove un rappresentante dell’Amministrazione Comunale porgerà un saluto e poserà una corona d’alloro davanti il Monumento ai Caduti in Piazza T. Pieri.

“Mantenere viva la memoria storica è un impegno che ci siamo posti e che rinnoviamo con convinzione ed impegno – ha commentato il sindaco Gabriele Toti -. Lo facciamo come attività durante tutto il corso dell’anno, partecipando agli appuntamenti istituzionali, ma anche coinvolgendo gli studenti delle nostre scuole. È attraverso le nuove generazioni che il messaggio di civiltà e giustizia può rinnovarsi e rimanere vivo nella società. L’importante celebrazione del 25 aprile ci vedrà quindi, ancora una volta, presenti e partecipi per ricordare il contributo dei caduti per la Libertà”.

