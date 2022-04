Liberazione Vinci, annunciato anche il trekking resistente

La Festa della Liberazione a Vinci torna con il pubblico e offre una serie di eventi che partono il 23 aprile, con il clou previsto proprio il 25 aprile.

Sabato 23 aprile, alla Casa del Popolo di Sovigliana in viale Togliatti, è in programma alle ore 17 l'inaugurazione della “Biblioteca Popolare Resistente”. Seguirà (dalle 18.30) il concerto dal vivo del gruppo “Little Italy”.

Il giorno della Festa della Liberazione tante iniziative, a partire dal Trekking della Liberazione: il ritrovo è previsto alle ore 10 al parcheggio della Casa Natale di Leonardo (via di Anchiano), con sosta alle 14.30 a Santa Lucia, in direzione Tribbio di Rio. L'evento è organizzato dalle associazioni Montalbano Domani e Vinci nel cuore: per prenotare è possibile chiamare il numero 0571 933285 o inviare una mail a ufficioturistico@comune.vinci.fi.it. Il contributo è di 5 euro, a sostegno dell'Anpi.

Alle ore 10.30 a Sovigliana, nel giardino Sandro Pertini in piazza della Pace, ci sarà la cerimonia celebrativa dell'Anniversario della Liberazione con l'intervento del Centro di Formazione e cultura musicale. Alle ore 16 è prevista la partenza da Santa Lucia per Tribbio di Rio e la Santa Messa: il percorso prevede anche testimonianze storiche sulla resistenza, organizzate da Vinci nel cuore.

Le celebrazioni si estendono anche l'8 maggio: alla Casa del Popolo di Vitolini, in piazza del Popolo, si potrà partecipare al pranzo della Liberazione, a partire dalle 13.

“Questa Festa della Liberazione è molto attesa - ha commentato l'assessore ai progetti di valorizzazione della memoria storica e democratica del Comune di Vinci Mila Chini -. Torniamo a celebrare questo importante anniversario con la cittadinanza, dopo due anni difficili, e questo è importante. Proteggere la memoria è sempre più prezioso. Noi lo facciamo grazie al lavoro delle associazioni del territorio che hanno collaborato concretamente alla realizzazione degli eventi: ringrazio Anpi (sezione di Vinci), Montalbano Domani, Vinci nel cuore, Casa del popolo di Sovigliana, Centro di formazione e cultura musicale, Spi Cgil, circolo Petroio. Se il programma è così ricco di iniziative, il merito è loro”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa