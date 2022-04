Dopo 5 anni è già cancellato il murale del ritratto di Galileo Galilei eseguito da Ozmo, all'anagrafe Gionata Gesi, realizzato appunto nel 2017 su un muro di fronte a viale D'Annunzio, a Porta a Mare a Pisa. La Nazione riporta la notizia, con anche altri curiosi dettagli: il Comune ha chiesto che quando saranno completati i lavori di manutenzione dell'edificio per muffe e guai strutturali dovrà essere rifatto identico. Ozmo ha spiegato che non è stato precisato niente in merito al budget così come i tempi per la realizzazione di nuovo da zero. L'artista ha scoperto della cancellazione del suo murale solo con i cantieri già in corso, proprio perché l'amministrazione ha chiesto di rifare tale e quale l'opera. Ci potrebbero essere degli sviluppi legali in merito alla vicenda.