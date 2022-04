Pedaggio in Fi-Pi-Li, FdI: "Folle anche solo pensarlo"

Folle il solo pensare, in questo particolare momento storico, all'ipotesi di applicare un pedaggio sulla FI PI LI.

Ecco perché abbiamo letto con grande stupore la note della Regione che parla di "analisi giuridica relativa all’introduzione del pedaggiamento, fattibilità ed eventuali condizioni di attuazione" La nota della Regione ci preoccupa anzitutto perché quando si procede ad uno studio di fattibilità vuol dire che su vuole chiaramente andare in quella direzione. La cosa è allucinante poi considerato lo stato in cui versa da tanti, troppi anni la FI PI LI, arteria particolarmente importante ed oggetto finalmente, con colpevole ritardo, di disagi a non finire per i pendolari dell'Empolese Valdelsa.

Nessuna idea di confronto con aziende, pendolari, associazioni di categoria. Il solito modo di agire assolutamente contrario ad ogni logica ed ogni dialogo.

Inoltre la Regione Toscana contraddice se stessa, o meglio quanto dichiarato dal Presidente Giani poco più di 2 mesi fa. Era il 16 febbraio 2022, riunione del comitato di vigilanza sulla FI PI LI. Citiamo e virgolettiamo le parole del Presidente Giani: "Il pedaggio per gli automobilisti non è mai stato preventivato"

Ogni commento su questa ennesima grottesca vicenda ci pare superfluo.

Federico Pavese Portavoce Fratelli d'Italia zona Empolese

Giampaolo Giannelli responsabile provinciale dipartimento trasporti Fratelli d'Italia