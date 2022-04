Spacca il naso a un 17enne sull'autoscontro, denunciato coetaneo

Una lite tra due minorenni è diventato un regolamento di conti all'autoscontro del luna park. Nel pomeriggio di qualche giorno fa a Sansepolcro i due sono saliti sulle vetture e hanno cominciato a scontrarsi, prima per divertimento, poi con rabbia. Uno dei due è passato ai fatti, scendendo dal suo mezzo per salire su quello dell'altro, così da poterlo prendere a pugni. L'aggredito si è fratturato il naso ed è stato trasferito all'ospedale di Città di Castello, con prognosi di 20 giorni, e ha poi denunciato il fatto ai carabinieri. I militari hanno individuato l'aggressore, di 17 anni, denunciandolo alla procura per minori di Firenze.