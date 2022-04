Lactalis chiude Alival in Toscana, Ugl: "A rischio 78 operai"

Lactalis presenta un piano industriale per la BU Castelli Specialità DOP che prevede la chiusura, entro il primo trimestre del 2023, dello stabilimento Alival di Ponte Buggianese. Lo annuncia il sindacato Ugl Agroalimentare.

“Nonostante la difficile situazione degli ultimi anni, che ha comportato numerosi sacrifici per 78 lavoratori Alival al fine di garantire una continuità allo stabilimento toscano, senza che Lactalis aprisse mai un percorso di gestione della crisi, ci aspettavamo finalmente la presentazione di una strategia di rilancio per Ponte", lo affermano in una nota congiunta Carla Ciocci, segretario nazionale Ugl Agroalimentare nonché reggente di Pistoia e Antonio Vittoria UGL Pistoia a margine dell’incontro con i vertici delle risorse umane di Lactalis e Nuova Castelli.

“Nessuna interlocuzione con l’azienda lasciava presagire un decisione così drastica per lo stabilimento di Ponte Buggianese da parte della prima realtà economica del settore lattiero-caseario in Italia. Sono stati traditi i lavoratori. È inaccettabile parlare di chiusura - proseguono Ciocci e Vittoria - quando non è stata mai richiesta nemmeno l’attivazione di un ammortizzatore sociale se non per un brevissimo periodo durante la prima fase della pandemia”.

“Drammatica la dimensione sociale degli impatti prodotti dalla ristrutturazione della società Alival, insieme allo stabilimento toscano, Lactalis ha annunciato la chiusura del sito produttivo di Reggio Calabria e tre esuberi a Borgo Santa Rita, in provincia di Grosseto, per un totale di oltre 150 lavoratori direttamente coinvolti. Chiederemo - concludono dall’Ugl Agroalimentare e UGL Pistoia - la convocazione d’urgenza al Mise di un tavolo di crisi aziendale”.

Interviene anche il consigliere regionale Marco Niccolai: La chiusura dello stabilimento del gruppo Lactalis ex Alival di Ponte Buggianese entro il primo trimestre 2023, comunicata dall'azienda alle organizzazioni sindacali nazionali, è inaccettabile per l'impatto occupazionale (70 dipendenti solo a Ponte Buggianese) e per il fatto che va a colpire un territorio, il nostro, che è vocato alla trasformazione agroalimentare.

Prima di comunicare chiusure è obbligatorio dimostrare l'assenza di alternative".

"Questo e altri aspetti devono essere chiariti con le organizzazioni sindacali e con le istituzioni locali: sono in contatto con il Sindaco Nicola Tesi e ho già contattato il consigliere del Presidente Giani per le crisi aziendali Valerio Fabiani. Saremo accanto ai lavoratori in questa battaglia che è per loro e per il futuro del territorio".