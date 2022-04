I giovani di Vinci a confronto con sindaco e consiglieri, "Ambiente e sostenibilità le priorità"

"È stata una giornata molto formativa. Per gli studenti, perché siamo convinti che sia la strada giusta da percorrere per formare ragazze e ragazzi più consapevoli del loro ruolo nella società. E per noi amministratori perché abbiamo compreso in maniera diretta quali sono le tematiche che stanno più a cuore ai nostri giovani, una generazione molto più sensibile ai problemi relativi all’ambiente e alla sostenibilità".

A dirlo è l’assessora alle politiche giovanili del Comune di Vinci, Mila Chini, dopo l’incontro dei giorni scorsi alla biblioteca Leonardiana con il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Nato nell’aprile del 2019 grazie a un’iniziativa che ha visto coinvolte e unite tutte le forze politiche dell’allora Consiglio comunale, il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze è formato dagli alunni delle seconde classi della scuola secondaria di primo grado (scuola media) dell'istituto Comprensivo di Vinci eletti direttamente dai i loro compagni.

L’incontro con i "veri" consiglieri si è tenuto nella biblioteca Leonardiana, adibita ad hoc per l’occasione. Il sindaco Giuseppe Torchia ha accolto e salutato il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze e ha mostrato insieme agli altri politici presenti tutti i meccanismi della vita democratica. Gli studenti, seduti al posto dei consiglieri, hanno ricevuto informazioni in merito al funzionamento del consiglio, sull'attività dei gruppi consiliari e, come sottolineato dal consigliere Alessandro Scipioni, anche sul fondamentale ruolo dell'opposizione.

"Per prima cosa – commenta l’assessora Mila Chini – voglio ringraziare di cuore tutti quelli che si sono impegnati in un progetto in cui abbiamo creduto parecchio, tanto da portarlo avanti negli anni bui, in particolare se parliamo di scuola ed educazione, della pandemia. Partendo dal corpo docente e dalla referente dell’iniziativa, la professoressa Alessandra Campagna, al sindaco Torchia, agli educatori della cooperativa il Piccolo Principe che ha coadiuvato gli insegnanti sia nel momento dell’elezione sia nella fase di elaborazione delle proposte dei ragazzi, e infine proprio gli studenti".

"Credo che questo sia il modo migliore per far crescere nelle nuove generazioni l’urgenza di essere cittadini consapevoli e presenti, così come della necessità di intervenire da subito, anche con piccoli gesti, su tematiche come quelle ambientali, che i nostri alunni hanno già dimostrato di avere a cuore. Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze – conclude - rappresenta un ulteriore tassello delle politiche educative che vede impegnata l'amministrazione di Vinci nel mettere in campo azioni concrete per formazione di una coscienza civica nei nostri giovani. E non abbiamo intenzione di fermarci qui".

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa