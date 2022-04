Malore fatale mentre parla in strada con gli amici, deceduto 78enne a Limite

Ieri mattina a Limite sull'Arno un uomo ha perso la vita a causa di un malore. La tragedia si è verificata poco prima delle 10 in via Fratelli Cervi, dove si sono precipitati i soccorsi che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La notizia è riportata sul quotidiano Il Tirreno. La vittima si chiamava Mario Bambi, pensionato di 78 anni, originario di Limite ma residente da tempo a Galcinana, nel comune di Prato.

L'uomo si trovava con alcuni amici, con i quali condivideva la passione per la caccia, quando improvvisamente si è accasciato al suolo perdendo i sensi. Sul posto i soccorsi del 118 hanno effettuato numerosi tentativi di rianimazione, ma il malore sarebbe stato fatale e l'uomo è deceduto sul colpo. Sconvolti i conoscenti che hanno assistito alla scena, avvertendo i soccorsi, e i familiari dell'uomo che si sono precipitati a Capraia e Limite.