'Omaggio a Morricone', i famosi temi del cinema in concerto a Empoli

Nicola Dalle Luche, violino, Giovanni Baglioni, sax contralto e soprano, Giulio Barsotti, contrabbasso e Massimo Barsotti, pianoforte, sono gli interpreti del concerto tributo "Omaggio a Morricone", sul palco della sala Teatro Il Momento di Empoli, in Via del Giglio, giovedì 28 aprile 2022, alle 21.15.

Evento già in 'sold out', gratuito, realizzato dalla associazione culturale Mosaico, all’interno della quattordicesima edizione della rassegna 'Note di classica…e altri suoni', patrocinato dal Comune di Empoli, per ricordare uno dei più grandi e amati musicisti italiani, traccia indelebile nel panorama mondiale. Come diceva il maestro – si legge in una nota – "l’obiettivo di ogni compositore è mettere al mondo la bellezza", contribuendo così a diffondere e rafforzare il prestigio dell’Italia nel mondo.

La sua musica, pensata soprattutto per il cinema, è frutto di una ricerca solida e coerente capace di accodarsi perfettamente con l’estetica delle immagini rappresentate, di straordinaria autonomia, tanto da renderle uniche anche senza il grande schermo.

Il concerto va in questa direzione: esaltare la forza delle composizioni del maestro catturandone l’essenza e la potenza espressiva.

Il pianista-compositore Massimo Barsotti ha elaborato alcuni dei temi più famosi scritti per il cinema quali ‘C’era una volta il west’, ‘Nuovo cinema Paradiso’, ‘Gabriel’s oboe’, ‘Giù la testa’, ‘Il segreto di Sahara’, ‘Sacco e Vanzetti’, aggiungendo all’originale nuovi linguaggi compositi che vanno dal jazz, alla bossa nova, dal new age alla musica etnica e al pop, in un susseguirsi di contaminazioni capaci di esaltare la forza dell’espressione trasversale e universale tipica delle struggenti melodie del compositore romano.

Partendo dalle intuizioni melodiche di Morricone, le elaborazioni di Barsotti si espandono creando così strutture autonome in una versione musicale decisamente originale.

DISPOSIZIONI ANTI CONTAGIO - Essere muniti di green pass rafforzato e indossare per tutta la durata del concerto la mascherina ffp2.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa