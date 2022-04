Si finge assistente sociale, entra in casa di una coppia di anziani e li deruba: indagini a Firenze

Spacciandosi per assistente sociale ha conquistato la fiducia di una coppia di anziani, ignari di avere di fronte una truffatrice, rubando del denaro che avevano in casa. Vittime della truffa avvenuta a Firenze, marito e moglie di 81 e 77 anni.

La falsa assistente sociale, descritta come una donna sulla cinquantina, avrebbe raggirato la coppia attribuendosi tale ruolo e riuscendo ad entrare in casa con un pretesto. Una volta nell'appartamento, in via Zobi, sarebbe entrata in varie stanze fino alla camera da letto della coppia dove c'era il marito, che non stava bene di salute. A quel punto la donna se ne sarebbe andata e solo dopo i coniugi avrebbero scoperto quanto era successo. Dalla stessa camera da letto era scomparso un portafogli che conteneva 200 euro e i documenti dell'uomo. Sull'episodio sono in corso le indagini della polizia.