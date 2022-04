Spi Cgil, riunione al Circolo di San Miniato Basso in ricordo dei "compagni scomparsi"

Le segreterie Spi Cgil di San Miniato - Montopoli in Val d'Arno e Santa Croce sull'Arno - Castelfranco di Sotto - Santa Maria a Monte, convocano la riunione dei due Comitati direttivi per martedì 26 aprile 2022 alle ore 9. L'appuntamento è al Circolo Arci di San Miniato Basso, "per ricordare i compagni e le compagne scomparsi e che per tanti anni - spiegano dai Comitati in una nota - hanno fatto parte degli organismi delle due leghe".

Alla riunione parteciperanno i sindaci di San Miniato e Montopoli, rispettivamente Simone Giglioli e Giovanni Capecchi, Fabio Carmignani Segretario Generale SPI Pisa, Paolo Graziani componente del comitato Direttivo SPI Regionale, Tania Benvenuti Segretaria CGIL Pisa e i familiari di Giuseppe Vegni, Fiorenzo Giani, Michele Falaschi, Gennaro Andreozzi, Rosa Cestari e Sauro Bonistalli, a cui è dedicato il momento di ricordo.