Visto mentre ruba dalle auto, scatta l'inseguimento: ladro bloccato da un cane e arrestato

Dopo aver rubato nelle auto degli operai di un cantiere, ha iniziato a fuggire in una boscaglia inseguito dalle stesse vittime del furto e da un cane, che gli si è avventato contro fermandolo. È successo a Trespiano, a Firenze, dove il responsabile del furto, un 50enne della Georgia irregolare in Italia, è stato arrestato dalla polizia.

Il 50enne avrebbe svaligiato alcune auto parcheggiate in strada, appartenenti a muratori e tecnici impegnati nel cantiere. Ma il furto è stato notato, ed è scattato l'inseguimento in un bosco. A rincorrerlo gli operai e il cane del proprietario dell'area dove sono in corso i lavori edili. L'animale è riuscito a raggiungere il ladro, contribuendo all'arresto degli agenti della polizia che intanto erano stati avvisati. Nell'inseguimento, il 50enne avrebbe provato ad allontanare gli operai e il proprietario dell'area, minacciandoli con un coltello, guadagnando pochi metri di terreno inutili di fronte alla corsa del cane. Una volta raggiunto, operai e proprietario del terreno lo hanno circondato mentre l'animale l'ha tenuto a bada fino all'arrivo della polizia.

Dalle auto, come ricostruito dalla Squadra Volante della Questura, il 50enne aveva rubato 300 euro in contanti e un portafogli. L'uomo è accusato di furto, di tentata rapina data la minaccia con il coltello, e dovrà rispondere anche in merito alla violazione delle norme sull'immigrazione. Arrestato, ora si trova nel carcere Sollicciano di Firenze.