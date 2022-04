25 aprile: Mazzeo nei luoghi delle stragi per capire le atrocità commesse

Nei luoghi delle stragi per capire le atrocità commesse e il grande valore della libertà, oggi ancora più importante vista la guerra incivile che si sta consumando in Ucraina dove uomini e donne stanno combattendo non solo per il proprio Paese ma per la democrazia dell’Europa intera.

Il presidente del Consiglio regionale della Toscana ha partecipato a diverse iniziative per celebrare il 25 Aprile e ricordato, a La Romagna di San Giuliano Terme, la staffetta partigiana pisana Mirella Vernizzi, donna straordinaria con la quale lo stesso presidente aveva un impegno importante: diventare amplificatore di memoria. A La Romagna ha ricordato il valore della nostra Carta Costituzionale e le parole di Calamandrei che esortava ad andare nei luoghi delle stragi per conoscerla ed amarla.

Nel corso della giornata si è recato anche a Pisa, alla Loggia dei Banchi, per le celebrazioni ufficiali del Comune, della Prefettura e dell'ANPI, quindi al pranzo popolare a Bientina, organizzato da Anpi al Circolo il Risorgimento.