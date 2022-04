Abc Castelfiorentino, l'Under 15 Eccellenza è vice campione regionale

Vice campioni toscani. L’Under 15 Eccellenza chiude al secondo posto la final four regionale dietro all’Etrusca San Miniato, che in una bellissima finale si è imposta per 90-97. Grande, dunque, la soddisfazione in casa Abc per questo splendido traguardo, arrivato a seguito di una combattutissima semifinale contro il Biancorosso Empoli vinta dall’Abc per 73-67 dopo un overtime. Una medaglia d’argento che giunge a coronare una stagione strepitosa e che ancora non è finita. Con il secondo posto in Toscana, infatti, i ragazzi di Alessandro Mostardi approdano allo spareggio interregionale che metterà in palio il pass per le Finali Nazionali. Lo spareggio, che si svolgerà con gara di andata e ritorno nei giorni 7 e 14 maggio, vedrà i gialloblu impegnati contro la vincente del pre-spareggio tra la 3° classificata delle Marche e la 1° classificata dell’Abruzzo, in programma il 1° maggio.

Semifinale: ABC CASTELFIORENTINO – BIANCOROSSO EMPOLI 73-67 dts

Parziali: 14-12, 21-17, 9-21, 17-11, 12-6

Tabellino: Ticciati 18, Filomeno 9, Carzoli 6, Bufalini 6, Zecchi 26, Vallerani 3, Leti 2, Borghesi 2, Niccolini 1, Grassi, Casadei, Marchetti ne. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Finale: ABC CASTELFIORENTINO – ETRUSCA SAN MINIATO 90-97

Parziali: 25-31, 19-21, 27-22, 19-23

Tabellino: Ticciati 18, Bufalini 2, Borghesi 26, Zecchi 24, Filomeno 10, Vallerani 4, Leti 6, Carzoli ne, Grassi ne, Niccolini ne, Marchetti. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Under 16 Silver

Prosegue la corsa dell’Under 16 nella seconda fase valida per il titolo regionale. Nella prima giornata di ritorno i ragazzi di Giovanni Corbinelli chiudono agilmente la pratica contro la Folgore Fucecchio: 106-63 il finale al PalaBetti. Un punteggio che racconta una sfida sempre saldamente amministrata tanto che, dopo il 50-38 che ha mandato le squadre al riposo lungo, al rientro dagli spogliatoi un nuovo break di 20-14 ha fatto partire i titoli di coda.

Prossimo impegno lunedì 2 maggio alle ore 18.30 sul parquet di Calcinaia.

ABC CASTELFIORENTINO – FOLGORE FUCECCHIO 106-63

Parziali: 30-15, 25-23, 20-14, 31-11

Tabellino: Damiani 16, Lilli 21, Merlini 14, Rosi 22, Viviani 6, Bartolini 16, Marchetti 2, Vefa 7, Bernardoni 2, Bici. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

