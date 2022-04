Celebrazioni del 25 aprile a Cerreto Guidi. Il Sindaco ha deposto le corone d’alloro

Si sono tenute nella mattinata di oggi, promosse dall’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi, le Celebrazioni per il 77°anniversario della Liberazione che richiamano il valore della Resistenza per la conquista della libertà, come importante momento fondativo della Repubblica.

Il Sindaco Simona Rossetti ha deposto, a nome della comunità, insieme alla Giunta comunale, alle autorità civili e militari, all’ANPI e alle associazioni, corone d’alloro alla Lapide commemorativa, Piazza XXIII Agosto a Stabbia; alla Lapide commemorativa, Chiesa di San Bartolomeo a Gavena; alla Lapide commemorativa della Chiesa di Santa Maria Assunta a Bassa; alla Lapide commemorativa collocata sulla facciata del Comune; al Monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Emanuele II. La cerimonia è terminata alla Lapide commemorativa posta sulla facciata della Scuola elementare a Lazzeretto.

Ciascuna deposizione è stata l’occasione per delle riflessioni e delle testimonianze.

“Se tutti noi possiamo oggi parlare liberamente e poter dire la nostra opinione è grazie a coloro che hanno combattuto per la libertà- ha commentato il Sindaco Simona Rossetti- la Festa di Liberazione specie in un momento come questo, ci deve far sentire tutti liberi e garanti di questa libertà. Questo 25 aprile arriva in un periodo molto particolare che deve far riflettere sulla necessità di costruire la pace giorno dopo giorno, in ogni nostra azione quotidiana. Dobbiamo impegnarci insieme perché questa democrazia a volte data per scontata possa essere tutelata e portata avanti da tutti i nostri cittadini”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa