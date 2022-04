Furto in casa a Vinci, la refurtiva è una maglia della Roma autografata da Francesco Totti. La proprietaria ha denunciato l'insolito furto alla polizia che sta indagando sulla vicenda. Da quanto appreso i ladri avrebbero rotto il vetro di una finestra per entrare in casa. Avrebbero trafugato anche qualche oggetto di bigiotteria, ma l'oggetto più prezioso sarebbe appunto la maglia giallorossa autografata dal 'Capitano'.