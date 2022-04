Lapide che ricorda partigiani frantumata in Lucchesia: si indaga

La lapide che ricorda otto partigiani che nel 1944 furono fucilati sul posto dai tedeschi nel cimitero di Ponte a Serraglio a Bagni di Lucca è stata ritrovata frantumata. La lapide era sostenuta da ganci in ferro. Da quanto appreso non ci sarebbero segni di martello o attrezzi simili, ma non si esclude l'ipotesi che il marmo sia stato scalzato da qualcuno. I carabinieri stanno indagando. Non è stata per il momento esclusa nemmeno l'ipotesi della caduta accidentale a causa del cedimento dei sostegni. Proprio nel cimitero si è tenuta la commemorazione del 25 aprile. Dal Comune, in accordo con l'Anpi, si fa sapere che non sarà realizzata una nuova lapide, ma sarà riposizionata la vecchia dopo averla rimessa insieme.